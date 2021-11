Fußball-Bezirksliga

vor 51 Min.

Fußball-Bezirksliga: Aindling nutzt die Gunst der Stunde

Plus Nach dem 2:0-Erfolg in Pöttmes liegt der TSV nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter Ecknach. Martin Brodowski wird wieder mit einer Roten Karte vom Platz gestellt.

Von Johann Eibl

Der TSV Aindling hatte die Favoritenrolle in diesem Duell der Nachbarn übernommen. Und diesen Vorschusslorbeeren wurde er am Ende auch gerecht. Beim 2:0-Sieg in Pöttmes lieferte er eine ordentliche Leistung ab, die mit dem Vorstoß auf Rang drei in der Bezirksliga belohnt wurde. Zu Spitzenreiter Ecknach fehlen nur noch zwei Zähler. Die Pöttmeser dagegen, die sich nach Kräften wehrten, verharren weiter am Ende der Tabelle.

