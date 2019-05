vor 57 Min.

Kühbacher A-Jugend bleibt auf Titelkurs

Dennis Handloser (links) traf bei beiden Spielen in der Hammerschmiede und gegen die JFG Lech-Schmutter für die SG TSV Dasing/VfL Ecknach. Die B-Jugend des BC Aichach (blaue Trikots) besiegte die JFG Holzwinkel mit 7:0. Im Bild von links das Aichacher Trio Can Rachid, Luis Fischer und Eren Akin. Fotos: Klaus Ratzeck, Reinhold Rummel

Auch Aichach und Dasing/Ecknach bejubeln Kantersiege. Wanderfreunde Klingen verlieren auswärts

Über Kantersiege jubelten am vergangenen Spieltag die B-Jugend des BC Aichach sowie die A-Jugend der SG TSV Dasing/VfL Ecknach und des TSV Kühbach. Die B-Jugend der (SG) WF Klingen musste dagegen eine Auswärtsniederlage hinnehmen.

BC Aichach

Beim 7:0-Auswärtssieg hatte die B-Jugend des BC Aichach leichtes Spiel gegen die JFG Holzwinkel. Auf sehr schwerem, unebenem Geläuf, das an der Grenze zur Unbespielbarkeit war, war der Tabellenletzte Holzwinkel (die JFG besteht aus elf Vereinen) heillos überfordert. Das spielstarke Aichacher Offensivtrio Eren Akin, Luis Fischer und Can Rachid fuhr Angriff um Angriff. Zur Pause führte der BCA bereits 5:0, danach wurde ein Gang herunter geschaltet. Das Ergebnis hätte trotzdem noch höher ausfallen können. Die Torschützen waren: Eren Akin (2), Can Rachid, Luis Fischer, Andreas Reimann, Kessy Engelhart und ein Eigentor.

Schwer tat sich die C1 des BC Aichach beim 3:2-Sieg im Heimspiel der Kreisliga Augsburg gegen den TSV Dinkelscherben. Trotz hoher Überlegenheit der ersatzgeschwächten Truppe um Trainer Joachim Thomas ging der Gast nach 15 Minuten 1:0 in Führung, dem kurze Zeit später das 2:0 durch einen zweifelhaften Elfmeter folgte. Die jungen BCAler zeigten aber Moral und drehten das Spiel. Tim Grund und Berkay Öztürk glichen bis zur Pause auf 2:2 aus. In Hälfte zwei drängte der BCA auf den Siegtreffer, bis Torjäger James Owens zum umjubelten 3:2 traf. (AN)

D-Junioren SV Mering – BC Aichach 2:0

SG TSV Dasing/VfL Ecknach

Zweimal im Einsatz waren die A-Junioren der SG TSV Dasing/VfL Ecknach. Im Nachholspiel beim SV Hammerschmiede kehrte die Wiesmüller/Pfaffenzeller-Truppe mit einem 5:4-Auswärtserfolg nach Hause zurück. Dabei drehte man den 0:1-Rückstand (Oguzhan Ülger) in einen klaren 5:1-Vorsprung durch die Treffer von Christian Wagner, Dennis Handloser, Lukas Hueck, Fabio Gastl und Karim El Bidani. Die Platzherren kamen in den Schlussminuten durch die beiden Treffer von Ülger und Johannes Kremer auf 4:5 heran. Torhüter Marc Baumgärtner verhinderte mit zwei starken Paraden den Ausgleichstreffer. Zu Hause unter Flutlicht folgte ein 9:1-Kantersieg gegen die JFG Lech-Schmutter. Die Chancenverwertung war besser und man agierte in der Rückwärtsbewegung wieder geschlossener. Bereits zum Seitenwechsel stellten Jonas Schieg, Maxim Korelko und Fabio Gastl die Weichen auf Erfolg. Julian Reich gelang für die Gäste der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer. Nach der Pause sorgten Florian Englhard, Dennis Handloser, Christian Wagner, Lukas Hueck und zwei Treffer von Fabio Gastl für den deutlichen Heimerfolg. (r.r)

TSV Kühbach

Durch einen 9:0-Kantersieg beim SV Steingriff/Mühlried bleibt die U19 des TSV Kühbach weiter auf Titelkurs. Der souveräne Auswärtserfolg war der zweithöchste Saisonsieg der Mannschaft des Trainergespanns Knop, Högg und Ivenz. Bereits zur Pause hieß es 3:0 für Kühbach, wobei zahlreiche Großchancen ausgelassen wurden. Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Kühbacher weiter gut nach vorne und nutzten die sich bietenden Räume gut aus. So gelangen weitere sechs Treffer, das Ergebnis hätte aber auch noch höher ausfallen können. Torschützen waren Moritz Aidelsburger (3), Maxi Rauch (2), Simon Geisler (2), Sebastian Baudrexl und ein Eigentor. (möd)

SG SVO/SCG/WF Klingen

Die B-Jugend der (SG) WF Klingen musste auswärts gegen den SV Thierhaupten, Tabellenzweiter der Kreisklasse Augsburg, eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Bereits nach vier Minuten gelang der Heimelf nach einem hohen Ball in den Strafraum gegen noch schläfrige Gäste die Führung. Kurze Zeit später lief Simon Müller nach einem weiten Ball von Elias Stegmann alleine auf das SVT-Tor zu, scheiterte aber am starken Keeper. Statt 1:1 hieß es kurze Zeit später 0:2, als der SV Thierhaupten einen schnellen Konter erfolgreich abschloss. Die stärkste Phase hatte die (SG) WF Klingen nach der Halbzeit, als Julian Bäumle mit einem schönen Freistoßtor der Anschlusstreffer gelang und die Gäste auf den Ausgleich drängten. Ein direkt verwandelter Freistoß zum 1:3 in der 58. Minute brachte aber die Vorentscheidung für Thierhaupten.

Zum Pokalspiel der 2. Runde mussten die E1-Junioren des SC Griesbeckerzell und des SV Obergriesbach um Roman Zagler und Roland Hörmann nach Adelzhausen. Scheinbar noch nicht ganz da, lagen sie 0:1 hinten. Dann aber drehten sie mächtig auf und siegten 10:1. Adelzhausen hatte zwar auch gute Chancen, aber der SCG/SVO-Torwart und die ganze Mannschaft zeigten ein Mega-Spiel. (gfi)

