22.09.2018

Spitzenduo muss auswärts ran Lokalsport

Dasing gastiert in Inchenhofen, Mühlried kickt in Wulfertshausen. Oberbernbach empfängt Klingen zum Stadtderby

Aichach-Friedberg Zum Herbstanfang bestreiten die beiden führenden Teams in der Kreisklasse Aichach Auswärtsspiele. Verfolger Mühlried ist zu Gast beim Aufsteiger Wulfertshausen. Spitzenreiter Dasing fährt nach Inchenhofen. TSV-Coach Jürgen Schmid erwartet einen heißen Tanz: „Uns wird nichts geschenkt werden, vielmehr werden wir an die Schmerzgrenze gehen müssen, um zu bestehen.“

Auch der FC Gundelsdorf will beim Tabellendreizehnten SV Ried punkten. Trainer Thomas Schmalzl sah sein Team zuletzt beim 3:1-Heimerfolg über Wulfertshausen wesentlich gefestigter: „In der letzten Saison hätten wir so ein Spiel nicht mehr geradegebogen“, sagt er über die positive Entwicklung in seiner Mannschaft.

Nach dieser Lösung sucht unterdessen Dominik Koch, Spielertrainer des SV Ried: „Wir haben immer gute Szenen, machen dann aber zu wenig daraus.“ Er sah zuletzt in Dasing sein Team zunächst in der Defensivarbeit verbessert, „aber dann unterlaufen uns halt leider zu leichte Fehler, die prompt zu Gegentreffern führen“, analysierte er den Auftritt beim Spitzenreiter. Dabei vermisst er auch das Mitwirken von Co-Spielertrainer Michael Meisetschläger, den eine Knieverletzung zu einer Pause zwingt. Gundelsdorf baut dagegen auf seine sehr stabile Abwehrreihe – erst drei Gegentreffer – und im Sturmzentrum auf Torjäger Fabian Forster.

Im Soll steht Viktor Hofecker seit seiner Rückkehr zum FC Affing mit der zweiten Garnitur des Bezirksligisten. In sieben Spielen hat sein Team acht Zähler eingefahren – darunter ein 6:0-Sieg in Klingen und fünf Punkteteilungen. Der 40-Jährige hat in Affing die Aufgabe, junge Spieler zu integrieren und weiterzuentwickeln. Erfahrung bringt der Ungar allemal mit. Als aktiver Spieler war er unter anderen beim TSV Aindling in der Bayernliga, spielte beim FC Affing mehrere Jahre in der Landesliga und schnupperte auch beim SV Mering und der DJK Lechhausen höherklassige Fußballluft. Als Trainer war Hofecker beim TSV Hollenbach und TSV Dasing aktiv, ehe es ihn nun wieder zurück zum FC Affing führte.

„Ich bin derzeit nicht unzufrieden, die junge Truppe muss sich finden und ist auf einem guten Weg“, so der 40-Jährige. Vor allem auf die spielerischen Elemente baut Hofecker, „da wollen wir uns weiterentwickeln“. Im Derby gegen die DJK Stotzard sieht er sein Team auf Augenhöhe, „aber wir werden stark dagegenhalten müssen. Das muss die junge Mannschaft lernen.“

Ein Stadtderby steht im Aichacher Ortsteil Oberbernbach an. Dort erwarten die Grün-Weißen die Wanderfreunde Klingen. Die Situation bei den Wanderfreunden ist prekär – mit erst zwei Punkten sitzt man im Tabellenkeller fest. (r.r)

