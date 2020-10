vor 18 Min.

Vor Topspiel gegen Meitingen: Hält Ecknachs Mauer stand?

Ecknachs Torwart Hannes Helfer (rechts) dürfte am Sonntag einiges zu tun bekommen. Mit dem TSV Meitingen – hier eine Szene aus dem Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison – gastiert die offensivstärkste Mannschaft der Liga am Ecknacher Sportgelände.

Plus Trotz Verletzungssorgen will der VfL gegen angriffslustige Meitinger bestehen. Der FC Affing steht vor einer Pflichtaufgabe, in Hollenbach wartet ein Derby.

Von Johann Eibl

Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter – in der Bezirksliga Nord stehen am Wochenende zwei absolute Topspiele an. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der Tabellen-Vierte VfL Ecknach den TSV Meitingen. Laut VfL-Spielertrainer Daniel Framberger gibt ein „absolutes Spitzenteam“ seine Visitenkarte an der Erlenstraße ab.

Nicht zuletzt aufgrund des kommenden Gegners ist Framberger froh, dass man am vergangenen Wochenende in Nördlingen den ersten Dreier nach dem Re-Start einfahren konnte. „Sonst hätten wir jetzt drei sieglose Spiele und mit Meitingen und Altenmünster zwei Brocken vor der Brust, das hätte schnell eine Negativserie werden können“, erklärt der Übungsleiter.

Vor Spiel gegen Meitingen VfL Ecknach hat Verletzungssorgen

Ecknach rechnet mit einem hoch motivierten Gegner – schließlich will Meitingen den Anschluss an das Spitzen-Duo Bubesheim/ Gersthofen halten, das am Samstag im zweiten Topspiel des Spieltags aufeinandertraf. Weil Meitingen über den besten Angriff der Liga verfügt, wird ein zentrales Thema in der taktischen Ausrichtung für Framberger die Abwehrarbeit sein. Aber wer soll sich dieser Herkulesaufgabe überhaupt stellen? Beim VfL fällt quasi eine komplette Viererkette verletzt aus, dazu ist Johannes Grimm gesperrt. Trotz der Personalprobleme ist VfL-Trainer Framberger optimistisch: „Wir werden Lösungen finden, dass wir auch einer Mannschaft wie Meitingen Paroli bieten können.“

Auf einer wichtigen Position wird es beim FC Affing am Sonntag in Holzkirchen (Beginn 15 Uhr) einen Wechsel geben. Nicolas Köpper wurde nach seiner Roten Karte für zwei Spiele gesperrt. Damit rückt Noah Scherer zwischen die Pfosten. Die personellen Probleme aufseiten der Gäste haben sich weiter verschärft. Florian Kronthaler fällt nach einer Schultereckgelenks-Verletzung zwei Wochen aus, Anel Jusufovic muss wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk sechs Wochen pausieren. Ob nun mit Florian Tremmel, Manuel Steinherr und Quirin Schwarzmüller zu rechnen sein wird, entscheidet sich kurzfristig. Zumindest darf wieder mit Stefan Reiter und Marco Buchner geplant werden.

FC Affing ist Favorit gegen den Tabellenletzten SV Holzkirchen

Der SV Holzkirchen ist Tabellenletzter, hat aber längst nicht das Handtuch geworfen, um sich nach zwei Spielzeiten aus der Bezirksliga zu verabschieden. Die drei Partien in diesem Herbst gingen alle knapp aus, gegen Aindling und Wertingen wurde das Team jeweils nur knapp geschlagen, beim TSV Rain II gab es einen 1:0-Erfolg. Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh gibt die Marschrichtung vor: „Wir müssen kämpferisch dagegenhalten.“

Auf ein Landkreisduell dürfen sich die Zuschauer im Hollenbacher Krebsbach-Stadion am Sonntag (15 Uhr) freuen. Die Gäste vom FC Stätzling mussten am vergangenen Wochenende ebenso wie der TSV pausieren, da auch ihr Gegner, der FC Günzburg, wegen eines Corona-Verdachtsfalls die Partie absagte. Beide Teams gehen also ausgeruht in die Begegnung, was gerade den Hollenbachern entgegenkommt. „In den vergangenen Wochen hat es leider einige Spieler mit mehr oder weniger schweren Blessuren erwischt. Das spielfreie Wochenende hat also nicht geschadet“, so Hollenbachs Kapitän Angelo Jakob. „Stätzling hat eine starke und gut ausgebildete Mannschaft. Wir verstecken uns aber vor niemandem. Wir wollen uns im vorderen Tabellendrittel behaupten.“

BC Adelzhausen will Anschluss zu Nichtabstiegsplätzen herstellen

Nach zwei Siegen in Folge will der BC Adelzhausen am Sonntag wieder drei Punkte einfahren, auch wenn er ab 15 Uhr mit dem TSV Wertingen die Mannschaft der Stunde empfängt. Sollte der BCA seine Siegesserie fortsetzen, könnte man den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen wiederherstellen. Das gestiegene Selbstbewusstsein soll nun auch gegen Wertingen an den Tag gelegt werden. „Wertingen wird aber eine deutlich schwerere Aufgabe als Aindling, denn sie reiten aktuell auf einer Euphoriewelle“, stellte Klar sein Team bereits auf den unbequemen Gegner ein. Mit drei Siegen aus drei Spielen und 33 Punkten hat der TSV Wertingen den Klassenerhalt nahezu eingetütet. (mit nzf, jüd, jng, kmax)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen