Fußball

14:37 Uhr

Dasing sendet Lebenszeichen: Friedberg beendet Affinger Aufstiegsträume

Plus Der TSV Dasing ist zurück im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV Friedberg wirft Affing aus dem Aufstiegsrennen und atmet auf. Oberbernbach siegt erneut 5:0.

Im Keller brennt noch Licht. Der TSV Dasing feierte in der Kreisliga Ost einen 4:1-Erfolg und gab die rote Laterne ab. Die Chancen auf die Relegation sind plötzlich wieder gut an der Autobahn. Mitverantwortlich ist ein Routinier. Der TSV Friedberg ist dank eines 2:0-Erfolgs gegen den FC Affing fast gerettet. Der FCA hat nur noch geringe Chancen auf Platz zwei. Der SC Oberbernbach feiert schon wieder ein Schützenfest, ein Spieler schießt zweiten Dreierpack innerhalb von vier Tagen. Der VfL Ecknach erfüllt in Glött seine Pflichtaufgabe.

Michael Eibel (Mitte) markierte den 2:0-Endstand per Elfmeter für den VfL Ecknach bei der SSV Glött. Foto: Karl Aumiller

Glött - Ecknach 0:2

