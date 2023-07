Fußball

Mit breiter Brust: Zell peilt nächste Überraschung an - Aindling unter Druck

Der Sc Griesbeckerzell (links Marius Kefer, rechts Christoph Sturm) will beim SV Wörnitzstein für die nächste Überraschung sorgen. Foto: Sarina Schäffer

Plus Der SC Griesbeckerzell will nach dem Auftaktsieg auch Wörnitzsetin ärgern. Beim TSV Aindling ist die Stimmung vor dem Krisenduell am Boden.

Während der TSV Aindling schon unter Druck steht, kann der SC Griesbeckerzell befreit aufspielen. Der Gegner hat mit dem SCG aber noch eine Rechnung offen. Ecknach muss sich steigern. Steht Daniel Zweckbronner wieder in Hollenbachs Startelf?

Landesliga Nach einem schlechten Start mit zwei Niederlagen empfängt der TSV Aindling am Samstag ab 18 Uhr den SC Oberweikertshofen . Dass es für die Aindlinger eher bescheiden läuft, sieht auch der Sportchef Josef Kigle . Jüngst unterlagen die Aindlinger im Derby dem FC Ehekirchen mit 5:1. „Die Jungs gehen momentan auf Hochzeiten und fahren in den Urlaub“, moniert Kigle . Die Stimmung ist aktuell nicht die beste, weshalb Kigle am Telefon auch keine weiteren Auskünfte zum Spiel geben wollte. Auf der Internetseite des TSV bewertet er den jüngsten Auftritt beim 1:5 in Ehekirchen wie folgt: „Die Mannschaft hat gute Ansätze, macht diese aber dann kaputt. Wir müssen uns langsam an diese Klasse gewöhnen, sonst laufen wir der Musik hinterher.“ Gleiches gilt auch für den Gegner, denn auch der SCO steht nach einem Punkt aus zwei Spielen bereits unter Druck. (joj)





