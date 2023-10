Fußball

TSV Mühlhausen schielt hinauf zur Kreisklasse

Plus Trainer Philipp Pistauer tippt die Partien der A-Klasse Ost und der Bundesliga.

Von Johann Eibl

Philipp Pistauer hatte schon einige Fußball-Stationen durchlaufen, ehe er vor einigen Jahren beim TSV Mühlhausen im Affinger Ortsteil anheuerte. Bei der DJK Lechhausen legte der heute 44-Jährige los, dann kickte er in Aystetten und einige Zeit auch beim FC Affing. Die Mannschaft des Spielertrainers – Pistauer ist Torwart – steht derzeit auf Platz fünf der A-Klasse Ost. Am Sonntag trifft Mühlhausen in Aindling auf die Landesliga-Reserve. Die gilt wieder als Titelanwärter in dieser Liga, steht derzeit an der Tabellenspitze und hat bislang alle sieben Saisonspiele gewonnen. Geht es nach Philipp Pistauer, ändert sich das.

FC Augsburg – Darmstadt 98 2:1

„Die Augsburger haben zuletzt verloren, sie brauchen Punkte, darum erwarte ich einen FCA-Sieg. Das wird ein enges Spiel.“

