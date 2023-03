Zweites Duell innerhalb von zwei Wochen: Ecknach trifft auf Jettingen

Der VfL Ecknach bekommt es schon wieder mit dem Aufsteiger zu tun. Der TSV Hollenbach muss zum Aufstiegsaspiranten. Aindling und Affing sind auswärts gefordert.

Wichtige Partien stehen am Wochenende für die heimischen Fußballer auf dem Programm. Während der TSV Hollenbach eine Herkulesaufgabe vor sich hat, ist der TSV Aindling klarer Favorit. Ecknach will seine Serie ausbauen, während Affing nicht verlieren darf.

Landesliga Bereits am Samstag reisen die Fußballer des TSV Hollenbach ins Allgäu zum 1. FC Sonthofen . Für die Krebsbachtaler gilt es nach der 1:4 Heimniederlage gegen Gilching in erster Linie, eine konzentrierte Defensivleistung zu zeigen, da es gegen die zweitbeste Offensivabteilung der Liga geht.

„Mit Sonthofen haben wir ein richtiges Brett vor der Brust. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute hellwach und konzentriert sein, sonst wird es richtig unangenehm für uns.“, warnt Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner. Die Voraussetzungen für das Tabellenschlusslicht könnten indes besser sein. Mit Michael Schäfer (Mandelentzündung) und Silvio Sebalj (Grippe) konnten zwei wichtige Offensivakteure unter der Woche nicht trainieren. Ebenso wie Georg Witzenberger, der beruflich unterwegs war. Keeper Davorin Baric ist auf Montage. Zudem hat die Stadt Sonthofen den Rasenplatz gesperrt, weshalb die Begegnung auf Kunstrasen ausgetragen wird. „Das kommt Sonthofen entgegen. Wir werden wieder ein paar Umstellungen vornehmen müssen. Dennoch werden wir beherzt auftreten und aus einer kompakten Defensive heraus agieren. Uns erwartet ein sehr schweres Spiel, aber wir haben nichts zu verlieren“, so Zweckbronner. Hinter dem Aufgebot der Hollenbacher stehen krankheitsbedingt noch mehrere Fragezeichen. Werner Meyer könnte erstmals in der Rückrunde wieder im Kader stehen. Maximilian Ettner, der gegen Gilching noch mit Erkältung ausgefallen war, konnte am Donnerstag wieder trainieren. Für die Fahrt nach Sonthofen setzt der TSV einen Bus ein. Abfahrt ist um 10.15 Uhr am Sportgelände. (nzf)

Fußball-Bezirkslliga: Personalsorgen beim TSV Aindling und FC Affing

Bezirksliga Zum zweiten Mal innerhalb 14 Tagen trifft der VfL Ecknach am Sonntag auf den VfR Jettingen . Nach dem Ecknacher Gastspiel vor zwei Wochen kommt der Tabellendritte nun an die Erlenstraße. Die Jettinger sind seit 480 Minuten ohne Torerfolg. Geht es nach VfL-Spielertrainer Michael Eibel , kommen noch einmal 90 Minuten hinzu. „Es bleibt unsere oberste Pflicht, dass wir hinten stabil sind. Jeder Spieler muss in erster Linie defensiv denken.“ Offensiv habe man das Spielermaterial, „um jederzeit umschalten und Nadelstiche setzen zu können“. Eigentlich ein Spielstil, den Eibel und Angelo Jakob nicht unbedingt favorisieren, in der momentanen Situation heilige der Zweck aber die Mittel. „Die Plätze lassen witterungsbedingt noch gar nichts anderes zu. Außerdem möchte ich aktuell keinem das Gefühl geben, als hätten wir schon irgendwas erreicht.“ Personell können Eibel und Jakob weiter aus dem Vollen schöpfen, trotzdem begannen sie in den letzten beiden Spielen mit exakt der gleichen Aufstellung. Für Sonntag kündigte Eibel an, dass es eventuell zu dem ein oder anderen Wechsel kommt. „Von der Leistung her müssten wir nichts ändern. Aber es geben im Training alle Gas und diejenigen, die zuletzt von der Bank kamen, haben ihren Job auch gut gemacht.“ (jng)

Nach dem bitteren 2:2 in Maihingen spielt der TSV Aindling am Sonntag beim TSV Rain II. Eigentlich ist Trainer Christian Adrianowytsch positiv gestimmt, dennoch gibt es zwei Knackpunkte: „Momentan haben wir einen personellen Engpass.“ Patrick Stoll und Markus Gärtner haben Sehnen-Probleme, Philipp Baier ist im Urlaub. Hinzu kommt, dass das Spiel auf Kunstrasen stattfinden wird. „Mein Gefühl ist immer gut, doch die Partie am Sonntag wird knackig“, so der Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle. „Es werden harte 90 Minuten, wenn wir die überleben, ist das ein sehr guter Start in die Saison-Rückrunde.“ Das Hinspiel gewann Aindling mit 4:1. (joj)

Nach der 0:3-Heimpleite im Derby gegen den FC Stätzling steht der FC Affing beim Tabellenzwölften SC Bubesheim unter Druck. Wie auch in Aindling hat der FC Affing Personalsorgen. Niklas Neumair und Harun Nurten fallen in jedem Fall aus. Dennoch sagt Spielertrainer Tobias Jorsch. „Ich habe ich, wie immer, ein gutes Gefühl.“ Die Heimpleite ist für Jorsch schon abgehackt. „Letzten Sonntag haben uns unsere Tugenden gefehlt, die wir bis jetzt gezeigt haben. Gegen Bubesheim werden wir aber genau diese wieder an den Tag bringen“ erklärt er. Auch stimmt Jorsch positiv. „Wenn wir Bubesheim mehr bespielen, haben wir sehr gute Chancen auf einen Auswärts-Dreier.“ Das Hinspiel gewann übrigens der SC Bubesheim mit 5:2. (joj)