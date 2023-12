Futsal

17:00 Uhr

SG Sielenbach/Inchenhofen holt Kreismeisterschaft - Mering Zweiter

Plus Die Fußballerinnen der SG Sielenbach/Inchenhofen gewinnen die Kreismeisterschaft. Der SV Mering verpasst die Titelverteidigung, ist aber bei der Endrunde dabei.

Die Fußballerinnen der SG Sielenbach/ Inchenhofen waren in dieser Spielzeit kaum zu bremsen. Die Spielgemeinschaft überwintert als Herbstmeister in der Bezirksliga. Nun zeigten die SG-Fußballerinnen, dass sie auch in der Halle groß aufspielen können. Der Bezirksligist sicherte sich den Kreismeistertitel in Thannhausen. Auch die Kickerinnen des SV Mering überzeugen und sind bei der Schwäbischen dabei.

Futsal: SV Mering bleibt ohne Gegentor

Dabei ging es für Sielenbach/Inchenhofen nicht gut los. Im Auftaktspiel unterlag das Team von Trainer Hannes Helfer dem MSV 0:1. Bereits in der ersten Spielminute traf Merings Elena Lidl. Danach zeigte die Spielgemeinschaft dann aber ihr Können. Gegen den FC Augsburg gab es einen dank des Treffers von Maria Mair einen knappen 1:0-Erfolg. Es folgte ein 3:0-Sieg gegen den SV Türkgücü Königsbrunn. Sophia Echter traf doppelt, Anja Breitsameter einmal. Den FC Hochzoll schoss man sogar mit 4:0 ab. Die Tore erzielten Nina Ruscheweyh (2), Maria Mair und Anja Breitsameter. Zum Abschluss gab es einen 1:0-Erfolg gegen den TSV Gersthofen. Ruscheweyh erzielte den goldenen Treffer zum Turniererfolg.

