vor 25 Min.

17-Jähriger in Zusmarshausen fährt alkoholisiert Roller

So einiges zu tun hat die Polizei am Wochenende.

So einiges zu tun hat die Polizei am Wochenende. Dabei ist immer wieder auch Alkohol im Spiel. Der aktuelle Polizeireport im Überblick.

Etwas zu lange hat offenbar ein 17-jähriger in Zusmarshausen den Start ins Wochenende gefeiert: Die Polizei kontrollierte den Rollerfahrer am Samstag gegen 2 Uhr in der Augsburger Straße. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von etwas mehr als einem Promille. Der jugendliche Fahrer muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Garage fängt bei Schweißarbeiten an zu brennen

Gebrannt hat ein Garage in Wollmetshofen am Samstag gegen 15.15 Uhr. Das Feuer wurde laut Polizei vermutlich durch Schweißarbeiten des Bewohners ausgelöst. Durch den Funkenflug entzündeten sich andere Gegenstände in der Garage, das Feuer beschädigte auch eine angrenzende Garage. Die Freiwilligen Feuerwehren Fischach mit Wollmetshofen, Langenneufnach sowie Bobingen waren mit insgesamt 75 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50000 Euro.

Unbekannte verwüsten eine Ape von innen und außen

Auf eine Ape hatten es Unbekannte am Samstag in Meitingen abgesehen. Zunächst wurde das dreirädrige Krad mit Ladefläche am Samstag zwischen 2 und 11.30 Uhr von seinem Standort entfernt und auf den Parkplatz eines nahe gelegenen Geldinstituts gestellt. Zudem wurde das Fahrzeug laut Polizei innen und außen verwüstet und beschädigt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher werden bei der Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 entgegengenommen.

Radunfall: Polizei lobt vorbildliche Ersthelfer

Aus zunächst unbekannter Ursache ist ein 67-jähriger Radfahrer am Samstag gegen 19 Uhr im Erlinger Weg in Eisenbrechtshofen mit seinem E-Bike gestürzt. Dabei wurde er laut Polizei so schwer verletzt, dass er ins Klinikum Augsburg eingeliefert werden musste. Augsburg verbracht werden musste. Ein Atemalkoholtest während der Unfallaufnahme ergab schließlich einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dies zieht nun eine Strafanzeige nach sich. Die Polizei lobt jedoch die Ersthelfer, die den Verletzten „bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorbildlich versorgt haben“. (thia)

Lastwagen verliert Rigips-Platten auf der B 2

Ein Lastwagenfahrer hat am Samstag 15.15 Uhr auf der B 2 in Richtung Norden auf Höhe Langweid-Stettenhofen einen Teil seiner Ladung verloren. Ein Autofahrer konnte den Rigips-Platten nicht mehr ausweichen, sodass sein Wagen am Kühler beschädigt wurde. Das Auto musste laut Polizei abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen, Telefon 0821/323-1810, entgegen.

Polizei erwischt 46-Jährigen ohne Fahrerlaubnis

All seine Beteuerungen haben nicht genutzt. Als ein 46-Jähriger am Freitag gegen 15.20 Uhr in Fischach bei einer Verkehrskontrolle angehalten wurde, hatte er keinen Führerschein dabei. Nach Auskunft der Polizei versicherte er jedoch, einen zu besitzen. Die Ermittlungen ergaben aber, dass der Mann wohl doch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, dafür aber nun eine Anzeige.

Unbekannter stiehlt Sattel vom Damenfahrrad

Ein Damenfahrrad beschädigt und den Sattel entwendet hat ein Unbekannter am Mittwoch in der Nähe des Festplatzes in Thierhaupten am Discounter. Wie die Polizei gestern mitteilte, stand das Rad dort zwischen 17 und 00.30 Uhr. Möglicherweise wurden am dortigen Stellplatz noch weitere Fahrräder beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen, Telefon 0821/323-1810, entgegen.

Autofahrerinnen streifen sich mit den Außenspiegeln

Ein Unfallhergang, zwei unterschiedliche Versionen: Eine 76-jährige Autofahrerin ist am Freitag gegen 10.50 Uhr von der Staatsstraße Adelsried-Aystetten nach rechts in die Kreisstraße in Richtung Horgau Bahnhof abgebogen. Zur gleichen Zeit kam ihr eine 43-Jährige entgegen. Als die beiden Autos auf gleicher Höhe waren, kam es laut Polizei zum Streifzusammenstoß. Hierbei wurden jeweils die linken Außenspiegel beschädigt. Beide Frauen gaben an, dass jeweils die Andere zu weit links gefahren sei. Der Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen, Telefon 08291/18 900. (thia)

Themen Folgen