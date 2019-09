vor 1 Min.

Aus der Forschung zurück in die Westheimer Schule

Florian Ziegler ist der neue Rektor der Grundschule in Westheim. Was er sich vorgenommen hat.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Grundschule Westheim hat einen neuen Leiter: Für Florian Ziegler war der erste Schultag mindestens so spannend wie für die Erstklässler. Offiziell ist Ziegler bereits seit dem 1. August in seinem neuen Amt.

In Unterhaching aufgewachsen, studierte er nach dem Abitur in München Lehramt für Grundschulen. Seine Lehramtsanwärterzeit führte ihn bereits in den Landkreis Augsburg. Er verbrachte seine Ausbildungsjahre in Herbertshofen, anschließend im Ortsteil Täfertingen der Stadt Neusäß. Die ersten beiden Jahre als junger Lehrer verbrachte er an der Grundschule in Meitingen, anschließend unterrichtete er bis 2009 in Diedorf. Dann kam eine besondere Lebensphase auf ihn zu. „Unser zweites Kind wurde geboren, und gerade damals ist die Möglichkeit neu geschaffen worden, dass auch Väter in Elternzeit gehen können“, erzählt er. Er sei zu Hause bei Tochter und Sohn geblieben.

Spannende Einblicke in die Forschung gewonnen

Anschließend arbeitete er in Teilzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -didaktik und am Lehrstuhl für pädagogische Psychologie. Er habe in diesen fünf Jahren spannende Einblicke in die Forschung gewonnen. Er blickt gerne auf eine bereichernde Zeit zurück. Dennoch habe er gemerkt, dass es ihn nicht zufriedenstellte, sein Berufsleben damit zu verbringen, über Kinder zu forschen und zu schreiben. Er sah letztendlich seinen Platz bei den Schülern und in der Klasse. „Das war eine ganz klare Entscheidung“, erklärt er. Somit führte sein Weg zurück in den Schuldienst und zurück nach Diedorf, wo er fünf Jahre lang teils in der Grundschule, teils in der Mittelschule unterrichtete. Er kennt somit alle Jahrgangsstufen.

Als sein Vorgänger Richard Sailer nach Königsbrunn wechselte und die Stelle in Westheim frei wurde, nahm er die Gelegenheit wahr, um sich beruflich erneut zu verändern und nun Chef der Grundschule Westheim zu sein. Und hier fühlt sich der Schulleiter bereits sichtlich wohl. „Ich bin von Lehrern, Eltern und Schülern herzlich aufgenommen worden, es herrscht ein freundlicher Umgangston, und ich erlebe die Schule als sehr familiär“, freut er sich auf die weitere Zusammenarbeit. Die Schule weise in vielen Bereichen ein klares Schulprofil auf, verschiedene Aktionen, wie regelmäßige Klassensprecherversammlungen, bereiten die Kinder auf ein Leben in Demokratie vor. „Aber auch die Lehrer haben klare Vorstellungen über Abläufe in der Schulgemeinschaft“, stellt er zufrieden fest.

Keine Veränderungen nur um der Veränderung willen

Er will keine Veränderungen nur um der Veränderung willen. „Diese ergeben sich schon allein dadurch, dass man eine andere Person ist als der Vorgänger“, erklärt er. Dabei ist er sich durchaus bewusst, dass es in den kommenden Jahren für die Schule durchaus einiges Neues geben wird. Der geplante Neubau und die damit verbundene Unterbringung der Klassen in einem provisorischen Schulgebäude werfen bereits Schatten voraus. „Das werden Schuljahre mit großen Aufgaben für den Schulleiter wie für die Kollegen“, ist sich Ziegler bewusst.

Privat ist dem Westheimer neben seiner Familie vor allem sein Garten sehr wichtig. Gerne betätigt er sich sportlich beim Fußball und in den Alpen beim Bergsteigen und Mountainbiken. Wie alle Lehrer liest er gerne und singt im Jungen Chor in St. Raphael.

Themen Folgen