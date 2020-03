vor 17 Min.

Fastenprediger witzelt über „Gablingen City“

Das Thema Ortsmitte darf beim „Politischen Ascherdonnerstag“ des Grünen-Ortsverbands in Gablingen natürlich nicht fehlen. Zu Gast ist auch die Landesvorsitzende Eva Lettenbauer

Von Josefine Wunderwald

Auf die Frage, was ihn dazu bringe, sich kommunalpolitisch für die Grünen zu engagieren, antwortet Simon Gerlach: „Meine Motivation wird gerade ins Bett gebracht.“ Es sei sein Ziel, im Kleinen etwas zu bewegen, dass auch sein Kind in 30 Jahren noch gut hier leben könne, erzählt der Grünen-Ortssprecher von Gablingen beim „Politischen Ascherdonnerstag“ im Theaterheim Lützelburg.

Die Halle ist voll besetzt, neben Anhängern der Grünen Partei in Gablingen sind auch Vertreter der Ortsverbände aus Langweid, Neusäß und Biberbach gekommen. Für die Gablinger Grünen ist die diesjährige Kommunalwahl eine Premiere. Erst im vergangenen Jahr habe sich der Ortsverband gegründet und konnte direkt eine Liste für die Wahl aufstellen, freut sich Gerlach.

Auch die Landratskandidatin der Grünen, Silvia Daßler aus Neusäß, ist gekommen. Ihre Motivation, sich schon seit 1996 für die Grünen zu engagieren, beschreibt sie mit einem afrikanischen Sprichwort: „Wenn viele Menschen viele kleine Schritte tun, können sie das Gesicht der Welt verändern.“ Seit Jahren engagiere sie sich daher im Kleinen für Klimaschutz, doch auch ein anderes Thema sei ihr im Moment besonders wichtig: „Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie fragil unser System ist. Deswegen sind gerade der Schutz unserer Demokratie und der soziale Zusammenhalt so wichtig“, sagt Daßler.

Doch beim „Politischen Ascherdonnerstag“ bleibt es nicht nur ernsthaft: Den ersten Höhepunkt des Abends bildet die Fastenpredigt von Peter Reithmeir, Direktor der Mittelschule Meitingen. Für ihn sei der zentrale Punkt aller Wahlversprechen in Gablingen die Ortsmitte, „Gablingen City“. Der Pessimist in ihm sehe dort in einigen Jahren vor allem eines: Kies. „Der Halbpessimist sieht eine Wiese, Blumen und Bienen. Der Optimist sieht eine angemessene Altersversorgung, sodass alte Menschen direkt hier im Ort leben bleiben können“, sagt Reithmeir. Vor Jahren sei bereits versprochen worden, dass mit dem Projekt „Gablingen City“ mehr Geschäfte, bezahlbarer und seniorengerechter Wohnraum und ein Bürgerraum in die Ortsmitte kämen. „Es sind auch Wohnungen gebaut worden, die sind aber teuer und werden an Münchner Pendler vermietet“, sagt Reithmeir. Für seine „Predigt“ erntet der Schuldirektor immer wieder Lacher und Zwischenapplaus.

Besonders stolz ist der Gablinger Grünen-Ortsverband, die Landesvorsitzende der Grünen in Bayern, Eva Lettenbauer, im Theaterheim zu begrüßen. Sie hat in Augsburg Wirtschaftsingenieurwesen studiert und sich schon zu Studienzeiten für die Grüne Jugend eingesetzt. Seit vergangenem Jahr steht die 27 Jahre junge Politikerin nun an der Spitze der bayerischen Grünen.

Wie wichtig die Kommunen für die grüne Politik sind, unterstreicht sie in ihrer Rede immer wieder. So zum Beispiel beim Thema Artenschutz: „1,6 Millionen Menschen haben beim Artenschutz-Volksbegehren unterschrieben. Doch jetzt wird an den verschiedensten Stellen wieder versucht, das Gesetz aufzuweichen“, sagt Lettenbauer. Daher seien die Kommunen gefragt: „Wir brauchen ein Biotopnetz. In den Gemeinden muss Fassaden-, Flächen- und Dachbegrünung her, wir brauchen hier eine umweltfreundliche Bewirtschaftung und eine klare Biodiversitätsstrategie“, sagt Lettenbauer.

Auch im Klimaschutz könnten die Gemeinden viel tun: Vor allem in der Energiewende passiere bayernweit kaum etwas. Im vergangenen Jahr seien in Bayern nur sechs neue Windkraftanlagen genehmigt worden. „Das ist nichts, das ist lächerlich. Es sollten außerdem auf keinem neuen Gebäude mehr Photovoltaikanlagen fehlen“, sagt die Grünen-Landesvorsitzende Eva Lettenbauer.

Beim Thema Mobilität sei ebenfalls noch einiges zu verbessern: „Ich komme aus einem 60-Seelen-Dorf, da kommt einmal am Tag ein Bus“, erzählt Lettenbauer. Wenn man den öffentlichen Nahverkehr jedoch als tatsächliche Alternative zum Auto wolle, müsse es eine attraktive Taktung geben.

