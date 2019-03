vor 17 Min.

Kleinstransporter streift Traktor mit Gülleanhänger

Ein 60-jähriger Mann am Steuer eines Kleintransporters streifte am Montagmittag auf der Hauptstraße in Emersacker einen entgegenkommenden Traktor mit Gülleanhänger.

Dieser Unfall in Emersacker hätte noch schlimmer ausgehen können. Der Sachschaden ist dennoch beträchtlich. Der aktuelle Polizeireport.

Warum er plötzlich über die Fahrbahnmitte kam, ist nicht klar: Dort streifte ein 60-jähriger Mann am Steuer eines Kleintransporters am Montagmittag auf der Hauptstraße in Emersacker einen entgegenkommenden Traktor mit Gülleanhänger. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus nach Wertingen eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Gersthofen: Unbekannte zapfen 400 Liter Diesel ab

400 Liter Diesel im Wert von etwa 500 Euro zapften Unbekannte Samstagnacht zwischen 3.30 und 5.15 Uhr aus einem Lastwagen ab. Am gewaltsam aufgehebelten Tankdeckel entstand der Transportfirma ein Schaden von etwa 250 Euro. Der Lastwagen stand in der Röntgenstraße in Gersthofen.

Welden: Bankbeutel mit Bargeld aus Auto gestohlen

Aus einem versperrten Auto wurde in der Nacht von Sonntag in der Utzstraße 20 in Welden ein Bankbeutel mit Bargeld entwendet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangte der Täter über eine nicht ganz geschlossene Seitenscheibe in das Fahrzeug. Der genaue Diebstahlsschaden wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen.

Thierhaupten: Mit fast einem Promille am Steuer

Mit Alkohol im Blut war am Montag ein 57-jähriger Autofahrer im Gemeindegebiet von Thierhaupten unterwegs. Die Polizei Gersthofen kontrollierte den Mann am späten Nachmittag. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten: Das Gerät zeigte einen Wert von etwa 0,9 Promille. Der 57-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen. (mcz)

