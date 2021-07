Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Container sollen Raumnot an der Dinkelscherber Helen-Keller-Schule

Nebeneinander liegen die Grund- und Mittelschule (rechts) und die Helen-Keller-Schule in Dinkelscherben. Am Förderzentrum wird der Platz immer knapper.

Plus Am Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben werden immer mehr Kinder angemeldet. Weil dort Räume schon lange knapp sind, werden Container aufgestellt.

Von Jana Tallevi

An den Realschulen in Schwabmünchen und Zusmarshausen kommen sie ab September, in der Helen-Keller-Schule in Dinkelscherben ein Jahr später: Schulcontainer, in denen Klassen ihren Unterricht erhalten. Der Platz am Förderzentrum in Dinkelscherben ist zwar schon lange knapp und ein Anbau längst geplant. Die Vorarbeiten dazu stocken jedoch - es gibt noch Fragen vor Ort um die richtige Umsetzung des Projekts. Doch jetzt gibt es eine neue Lage: Es kommen immer mehr Kinder. Und darüber hinaus steht eine Kündigung ins Haus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

