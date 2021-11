Landkreis Augsburg

vor 37 Min.

Wer bekommt im Landkreis Augsburg die Auffrischimpfung gegen Corona?

Plus Die dritte Spritze gegen Corona sorgt für Verwirrung. Wer hat ein Recht darauf? Laut Landratsamt sind die Voraussetzungen im Kreis Augsburg klar. Die Nachfrage steigt stark an

Von Marco Keitel

Eine Stunde lang ist Elke Sobotta aus Gessertshausen am Dienstag in einer Schlange vor dem Titania in Neusäß angestanden, sagt sie. Nicht um ins Bad zu kommen, sondern um sich bei einer Vor-Ort-Aktion zum dritten Mal gegen Corona impfen zu lassen. Dann die frustrierende Nachricht, als sie endlich vor dem Mitarbeiter am Empfang steht: "Er hat gesagt: Wir können Sie nicht impfen", behauptet Sobotta. Sie sei überrascht gewesen. "Ich habe gefragt, warum." Der Grund, den der Mitarbeiter angegeben haben soll: Sie sei noch keine 70 Jahre alt. Sobotta war frustriert. Sie ist davon ausgegangen, jeder könne sich in Neusäß die dritte Spritze holen.

