08.05.2020

Optik Schwager hat einen neuen Besitzer: Es war Liebe auf den ersten Blick

Plus Stephan Schnalzger hat den richtigen Beruf und das passende Optikergeschäft in Gersthofen gefunden, nachdem sich Paul Schwager in den Ruhestand verabschiedet hat.

Von Oliver Reiser

Es war Liebe auf den ersten (Augen-)Blick. „Der Funke ist sofort übergesprungen. Nach den ersten drei Sekunden wussten wir, dass das passt“, erinnert sich Stephan Schnalzger an das erste Aufeinandertreffen mit seinem künftigen Chef. Er hatte sich 2014 auf eine Zeitungsanzeige hin beworben. Nach dem Vorstellungsgespräch war die Zusammenarbeit perfekt. Die Harmonie sollte auch die nächsten sechs Jahre andauern. Schnalzger bekam nicht nur den Job – der 42-Jährige hat nun am 1. Januar dieses Jahres das Augenoptiker-Fachgeschäft von Paul Schwager in der Gersthofer Bahnhofstraße übernommen.

Nach der Ankunft in Gersthofen ist der Optiker überglücklich Nicht nur deshalb ist er überglücklich, wie man ihm deutlich ansieht. „Ich habe den richtigen Beruf gefunden“, sagt Stephan Schnalzger, der aus Dinkelscherben stammt und nun mit Frau und zwei Söhnen (8 und 11 Jahre) in Aystetten wohnt, „denn ich wollte immer etwas Handwerkliches kombiniert mit Menschen machen.“ Nach dem Abschluss der Realschule Neusäß hat er 1995 bei einem bundesweiten Filialisten eine Ausbildung zum Optiker gemacht. Nach dem Besuch der Fachakademie für Augenoptik ist er seit 2004 Augenoptiker-Meister. Viel für seinen weiteren Lebensweg mitgenommen hat Stephan Schnalzger in seinem Jahr als Zivildienstleistender beim ambulanten Pflegedienst in München: „Man sieht dabei, für welche Dinge andere Menschen dankbar sind. Schade, dass es das nicht mehr gibt.“ Seinen Beruf sieht er ähnlich: „Auch ich helfe Menschen. Und ich bin gerne unter Leuten“, sagt der 42-Jährige. Momentan ist das allerdings nur in etwas eingeschränkter Form möglich. „Aufgrund des Coronavirus müssen wir alles Mögliche berücksichtigen. Die Gläser an den Messgeräten müssen nach jedem Kunden desinfiziert werden, ebenso alle Brillengestelle, die ein Kunde anprobiert hat. Durch diese noch intensiveren Hygienemaßnahmen, als wir sie ansonsten schon praktizieren, dauert natürlich alles etwas länger.“ Deshalb vergeben er und seine beiden Angestellten Termine, um alles besser koordinieren zu können. Nur jeweils drei Kunden dürfen das Geschäft betreten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nachfolger bei Optik Schwager: Gesucht und gefunden Selbstverständlich mit Mund- und Nasenschutz. Für Schnalzger eine schwierige Situation, Stammkunden zu erkennen: „Man sieht kein Gesicht und keine Mimik. Aber oft erkennt man das Gegenüber an der Gestik.“ „Gesucht und gefunden“, sagt Paul Schwager, der sich mit 66 Jahren in den von langer Hand geplanten Ruhestand verabschiedet hat, über seinen Nachfolger. Nachdem seine Frau verstorben war, hatte er nach einem zweiten Meister für sein Geschäft gesucht. „Vier Wochen ist gar niemand gekommen, dann kam Stephan Schnalzger zur Türe herein“, erinnert er sich noch gut: „Aufgrund seiner offenen Art habe ich sofort gewusst: Der ist es.“ Wenig später habe man zum ersten Mal über eine Übernahme des Betriebes gesprochen. Den hatte Schwager 1987 in Gersthofen an der Ecke Bauernstraße/Schillerstraße gegründet. 2001 erfolgte der Umzug in die neu erbaute Stadtresidenz in der Bahnhofstraße. „Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen. Lediglich der immer mehr werdende Formalismus und der Verwaltungsaufwand haben mich aufgeregt“, sagt Schwager, der jetzt die Zeit zu Hause genießt und mit seiner Partnerin viel Sport betreibt. „Sie überholt mich immer am Berg“, lacht Schwager, der eigentlich gerade vom Radfahren aus Spanien zurückgekommen wäre. Corona hat es verhindert. Trotzdem sagt er: „Ich bin gespannt, wann es mir langweilig wird.“ Auch wenn dies bislang noch nicht der Fall war, könnte er sich vorstellen, vielleicht einmal im Geschäft auszuhelfen, wenn man ihn brauchen sollte. Da zeigt er sich als Teamplayer. Das gilt übrigens auch für seinen Nachfolger. Beide haben früher Handball gespielt. Schwager beim TSV Neusäß, Schnalzger beim TSV Dinkelscherben.

