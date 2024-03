Konzerte satt samt Tatort-Kommissar: Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Vorträge: "Die Ausgrabungen von Nordendorf" werden am Sonntag um 18 Uhr im Bürgersaal in Nordendorf, Schäfflerstraße 27, präsentiert. Im Bobinger Laurentiushaus, Pestalozzistraße 6, wird am Samstag um 19 Uhr ein Vortrag zur europäischen Hungerkrise 1770-1773 gehalten. Referent ist Thomas Schiegg.