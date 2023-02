Kreisligist TSV Zusmarshausen sorgt für einen Paukenschlag

Plus Der TSV Zusmarshausen blamiert den Bayernligisten Türkspor Augsburg. Aystetten trumpft gegen Günzburg auf.

Für Paukenschläge sorgten der TSV Zusmarshausen und der SV Cosmos Aystetten in ihren Testspielen am Freitagabend. Kreisligist Zusmarshausen blamierte den Bayernligisten Türkspor Augsburg beim 2:0-Sieg, Süd-Bezirksligist Aystetten bezwang den Spitzenreiter der Bezirksliga Nord mit 6:2.