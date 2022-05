Fußball

vor 47 Min.

TSV Dinkelscherben nimmt die erste Hürde

Plus Nach 3:1-Sieg gegen TSV Lautrach-Illerbeuren geht es für Dinkelscherben nun gegen den TSV Babenhausen

Von Oliver Reiser

Der TSV Dinkelscherben hat die erste Hürde auf dem Weg in die Bezirksliga genommen. Im ersten Relegationsspiel bezwang der Vizemeister der Kreisliga Augsnurg den TSV Lautrach-Illerbeuren (Vizemeister Kreisliga Allgäu Mitte) vor über 600 Zuschauern in Mindelheim mit 3:1. In einer mit offenen Visier geführten Partie setzten beide Mannschaften auf Offensive - wahrscheinlich auch, um die Schwächen in der Abwehr zu kaschieren. Thomas Kubina brachte Dinkelscherben nach neun Minuten in Führung, Tobias Köhl glich nach einem schweren Abwehrfehler aus (18.). Von den vielen Chancen hüben wie drüben nutzten Phillip Schmid (32.) lediglich eine zum 2:1-Pausenstand. Hakan Avci machte in der 53. Minute mit dem 3:1 den Deckel drauf. Obwohl die Allgäuer bis zur letzten Minute nicht aufgaben, brachten die Lila-Weißen den Sieg sicher über die Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen