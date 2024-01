TSV Gersthofen holt "Love Island"-Gewinner Robin Widmann ins Team

Plus Der Neuzugang des Bezirksligisten TSV Gersthofen hat über 50.000 Follower auf Instagram. Robin Widmann hat 2021 bei der TV-Dating-Show Love Island gewonnen und ein Modelabel gegründet.

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gersthofen können einen prominenten Neuzugang vermelden. Der 1,96 Meter große Angreifer hat sich aber nicht nur aufgrund seiner Kickkünste, die er bereits beim TSV Schwabmünchen, FC Königsbrunn, TSV Mindelheim und zuletzt beim FC Stätzling bis zur Bayernliga unter Beweis gestellt hat, einen Namen gemacht. Der 27-Jährige zählt zur High Society in den sozialen Medien. Die Rede ist von Robin Widmann, der 2021 die TV-Datingshow „Love Island“ gewonnen hat. Dort suchte der Augsburger die große Liebe und gewann zusammen mit Partnerin Isabell. Seitdem hat sich bei dem gelernten Bürokaufmann nicht nur in Sachen Liebesleben einiges verändert.

Als nach vier Wochen auf der spanischen Insel das Paar als Sieger feststand und sich über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen konnte, machte sich auch auf der Plattform Instagram sein Auftritt bei der TV Show bemerkbar. Zuvor folgten ihm dort rund 3.000 Personen, mittlerweile sind es mehr als 50.000. Die Teilnahme hat sich also in jedem Fall gelohnt, obwohl er als Stürmer des FC Stätzling Kommentare der Mit- und Gegenspieler einstecken musste. „Die Sprüche sind witzig gemeint und das muss ich aushalten, damit habe ich kein Problem. Die Gegenspieler sagten meistens, dass ich hier falsch bin und lieber auf die Liebesinsel soll. Auf dem Platz ging es aber auch schon vorher verbal zur Sache, weshalb mir das nichts ausmacht. Unter der Gürtellinie war nichts dabei.“