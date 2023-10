Gessertshausen

Amtsblatt Gessertshausen erscheint nur noch alle zwei Wochen

Plus In einer Sitzung nennt Bürgermeister Jürgen Mögele den Grund. Er wünscht sich aber auch, dass die Bürger-App noch zu selten genutzt wird.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Das Amtsblatt „Über den Zaun“ wird ab 2024 nur noch zweiwöchig erscheinen. Das haben die Gemeinderäte von Gessertshausen und Ustersbach jüngst in einer gemeinsamen Sondersitzung beschlossen. Amtliche Veröffentlichungen können in Zukunft über die jeweilige Homepage erfolgen. Auch die Bürgerinnen und Bürger in Kutzenhausen werden von der Neuregelung betroffen sein.

In viele Gemeinden hatte man schon vor Jahren auf einen anderen Erscheinungsmodus umgestellt. Im benachbarten Diedorf beispielsweise wird das entsprechende Amtsblatt seit 2011 nur noch jede zweite Woche in die Briefkästen geworfen, in der Stadt Neusäß gibt es einen monatlichen Rhythmus. Jetzt will auch die Verwaltungsgemeinschaft Gessertshausen nachziehen. Grund dafür sind die gestiegenen Kosten und die schwierige Haushaltslage, aber auch die zunehmende Nutzung digitaler Medien.

