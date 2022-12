Personalmangel: Bahnunternehmen streicht Frühzug für Schüler

Plus Mit dem Fahrplanwechsel gibt es mehr Züge zwischen Gessertshausen und Augsburg. Ein wichtiger Zug für die weiterführenden Schulen wird aber vorerst nicht fahren können.

Weitere schlechte Nachrichten vor dem Anbieterwechsel auf der Schiene im Kreis Augsburg: Nun greift dort das zweite Unternehmen zum Rotstift: "Wir müssen unseren Fahrplan im Netz Ammersee-Altmühltal leider wegen Personalmangels an einigen wenigen Stellen ausdünnen", bedauert BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann mit Blick auf den Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag, 11. Dezember. "Dies betrifft überwiegend Verbindungen, die es bisher nicht gegeben hat, aber auch den Schülerverkehr von Gessertshausen nach Diedorf und Neusäß. Da ist es uns trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, eine optimale Lösung zu finden."