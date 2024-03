Landkreis Augsburg

Im Video: Hier sortiert die Post seit 25 Jahren Pakete für die gesamte Region

Milliarden von Paketen liefen in den letzten 25 Jahren über die Förderbänder des Paketzentrums zwischen Gersthofen und Augsburg.

Plus Seit 25 Jahren werden im Paketzentrum der Post bei Gersthofen jede Woche Millionen von Päckchen sortiert. Corona und Amazon sorgen dafür, dass es nie langweilig wird.

Von Marco Keitel

Auf den ersten Blick scheinen die vielen Förderbänder kreuz und quer übereinander in alle Richtungen zu laufen. Erst bei genauerem Hinschauen ist zu erkennen, dass die Verteilung kleiner Päckchen und großer Pakete mit höchster Präzision vonstatten geht. Fast jeder in Schwaben, in Teilen des Allgäus oder im Westen Oberbayerns hatte schon mal einen Karton vor seiner Tür, der über diese Förderbänder lief: Zwischen dem Süden Gersthofens und dem Stadtteil Oberhausen im Norden Augsburgs liegt seit 25 Jahren ein Paketzentrum der Post.

Auch bei Kälte und Schnee, wie Anfang dieser Woche, ist auf dem Hof und in den Hallen des Paketzentrums viel los. Und das seit 25 Jahren, 1995 wurde es in Betrieb genommen. 560 Mitarbeiter sind hier für das Verteilen der Waren zuständig.

