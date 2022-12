Jahresrückblick 2022

Abschied von bekannten Unternehmern und Persönlichkeiten der Region

Plus In diesem Jahr sind einige bekannte Unternehmer, Firmengründer und Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg gestorben.

Im Alter von 84 Jahren verstarb im November der Gründer von "Borscheid + Wenig", Leonhard Wenig, nach langer Krankheit. Vor 60 Jahren gründete der geborene Kemptener mit seinem Partner Franz Josef Borscheid in Diedorf die Firma, die im Juli 2022 Insolvenz anmelden musste. Borscheid + Wenig startete 1961 in einer einfachen Holzhalle in Biburg mit einem Fertigungsbetrieb für Gummi- und Kunststoff-Stanzteile. Beim Aufbau des kunststoffverarbeitenden und vor allem für die Automobilindustrie tätigen Unternehmens hatte Leonhard Wenig bis 1998 als Geschäftsführer die Leitung von Entwicklung und Fertigung inne. Franz Josef Borscheid, der bereits im Jahr 2010 verstarb, war in der Geschäftsleitung für den kaufmännischen Bereich inklusive des Vertriebs verantwortlich gewesen. Als Privatperson engagierte sich Leonhard Wenig zusammen mit seiner Frau Sieglinde jahrzehntelang für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in zwei Einrichtungen im Landkreis Augsburg sowie in einem Kinderheim im Allgäu. In seiner Heimatgemeinde Gessertshausen sowie in Augsburg-Kriegshaber war er zudem in einigen Sportvereinen aktiv.

