Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Sparen im Landkreis Augsburg: Jetzt geht es auch an die Schulausstattung

Das Justus-von-Liebig-Gymnasium wird gerade generalsaniert. Der Landkreis will in Zukunft auch an der Ausstattung der Schulen sparen.

Plus Die Via-Claudia-Realschule und das Schmuttertal-Gymnasium müssen eventuell an ihrer IT-Ausstattung sparen. Und an der Realschule Meitingen könnten Sofas wegfallen.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Noch mehrere Millionen Euro muss der Landkreis Augsburg einsparen, bis der Haushalt verabschiedet werden kann. Kämmerin Heike Seyberth berichtete auf der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Schule und Kultur jetzt von einem Fehlbetrag von rund 6,7 Millionen Euro, der noch eingespart werden müsse oder für den Finanzierungsmittel gefunden werden müssten. Und so steht im Moment jeder Posten im Haushaltsentwurf auf dem Prüfstand. Das gilt auch für den Bildungsbereich, der bislang im Landkreis Augsburg einen besonderen Status hatte.

Tatsächlich werden die meisten Millionen, die der Landkreis ausgibt, in Schulen gesteckt. Mehr als 150 Millionen Euro sind in diesem und den kommenden Jahren für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen und die Generalsanierung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums eingeplant. Daran wird sich auch nichts ändern. Doch darüber hinaus geht es ins Detail. Und da fördern genaue Nachfragen bislang unentdeckte Doppelausgaben zutage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen