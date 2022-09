Zum Schulstart gibt es erstmals mehr als 700 Schulklassen im Landkreis Augsburg

Plus Den allgemeinen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern spürt auch der Landkreis Augsburg. Zum Schulstart werden etwa 600 Kinder mehr die Grund- und Mittelschulen besuchen.

Für Schulamtsdirektor Thomas Adleff war die 700-er-Marke eine Grenze, die nun erstmals im Landkreis Augsburg bei der Zahl der Schulklassen geknackt wird. In den vergangenen Jahren waren es immer ein bis drei Dutzend weniger Klassen, die gebildet wurden. Im kommenden Schuljahr werden nun insgesamt 14.710 Kinder und Jugendlichen die Grund- und Mittelschulen sowie die Privatschulen im Kreis besuchen, das sind etwa 600 mehr als im Vorjahr. Von diesen 600 sind etwa die Hälfte Geflüchtete aus der Ukraine. 4259 Schüler entfallen auf die Mittelschule der Jahrgangsstufen 5 bis 10, der Rest auf die Grundschulen (Klasse 1- bis 4).