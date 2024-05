Neusäß

vor 16 Min.

Baustellen behindern Bus, Bahn und Verkehr rund um Neusäß

Weil ab Donnerstagnacht im Bahnhof in Westheim gebaut wird, fallen an den Werktagen die Nahverkehrszüge von und nach Gessertshausen bis Augsburg aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Plus Züge fallen aus, weil im Bahnhof Westheim Weichen ausgetauscht werden. In Hammel wird wieder eine Straße wegen der Erneuerung der Wasserleitung gesperrt.

Von Jana Tallevi

Schwere Zeiten für Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs rund um Neusäß: Wegen einer Baustelle im Bahnhof Westheim fallen ab Freitag für zehn Tage fast alle Nahverkehrszüge aus. Die Busse des AVV werden ab Montag, 6. Mai, in Hammel umgeleitet. Eine gleichzeitige Baustelle zwischen Täfertingen und dem Gersthofer Stadtteil Hirblingen wurde jedoch um mindestens einen Monat verschoben. Dort wurde keine passende Baufirma gefunden, die die Arbeiten ausführen konnte.

Dabei handelt es sich um eine Baustelle an der dortigen Autobahnbrücke, die die Autobahn-Betreibergesellschaft Pansuevia durchführen wird. Eigentlich waren die Arbeiten bereits ab Montag, 6. Mai geplant. Doch es wurde zu diesem Zeitpunkt keine passende Baufirma gefunden, so Panuevia-Geschäftsführer Robert Schmidt. Weil zwei Wochen später ohnehin die Pfingstferien beginnen und in dieser Zeit ein baustellenfreier Korridor erhalten bleiben muss, wird die Baustelle nun nicht vor dem 3. Juni starten, so Schmidt weiter. Der AVV hatte bereits mit einer Umleitung des Busverkehrs geplant, die jetzt aber ebenfalls verschoben wird. Startet die Baustelle, wird sie bis in den Herbst hinein bestehen bleiben.

