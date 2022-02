Stadtrat Neusäß fordert einen für Anwohner "verträglichen" Bahnausbau

Plus Nach einer Sondersitzung zum Thema Bahnausbau Ulm-Augsburg hat der Neusässer Stadtrat eine Erklärung verfasst. Ziel sei die Einigkeit aller betroffener Kommunen.

Die neue Schnellzugstrecke, die zwischen Augsburg und Ulm gebaut werden soll, sorgt weiter für Diskussion in den stark betroffenen Orten wie Neusäß. Die Bahn plant einen Aus- und zumindest teilweisen Neubau der gut 160 Jahre alten Strecke. Doch der Widerstand gegen die vorgestellten möglichen Trassenvarianten wächst. Der Stadtrat von Neusäß fordert nach einer Sondersitzung geschlossen Nachbesserungen. Die Resolution aus dem Jahr 2020, in der sich die Region für den Ausbau entlang der Bestandsstrecke ausgesprochen hatte, habe keine Grundlage mehr und müsse umgeschrieben werden.