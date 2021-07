Totopokal: Der Wettkampf ist endlich zurück

Die A-Klassisten SV Gessertshausen und SV Gablingen sorgen für die Überraschungen der ersten Runde

Endlich wieder Wettbewerb! Das erste Pflichtspiel seit Oktober stand für einige der heimischen Fußballer am Wochenende in der ersten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene an. Dort wartete auf die Mannschaft ein erster Gratmesser unter Wettkampfbedingungen. Doch nicht alle wollten zurück in den Wettkampf. Die Begegnungen SV Straßberg – TSV Fischach und TSG Stadtbergen – TSV Pfersee wurden jeweils von der Heimmannschaft abgesagt.

SV Bergheim - TSV Leitershofen 0:2 (0:1). Ein frühes Tor von Fabian Zimmermann (4.) bescherte dem letztjährigen Vizemeister der Kreisklasse Nordwest keineswegs einen ruhigen Nachmittag beim Augsburg A-Klassisten. Erst in der 57. Minute sorgte Simon Stiegelmair für die endgültige Entscheidung.

FC Langweid - SV Thierhaupten 2:4 (1:1). Adrian Hyra (45.+1) und Christoph Werner (78.(Elfmeter) konnten für zweimal ausgleichen. Für Thierhaupten traf Benjamin Ullmann dreimal, davon in den Schlussminuten zweifach entscheidend vom Elfmeterpunkt (29., 85. und 90.). Außerdem war Luis Tyroller für den Kreisligisten erfolgreich.

VfL Westendorf - VfR Foret 3:1 (1:1). Obwohl die Gäste durch Dogukan Ümmet (7.) in Führung gigen, gab es es einen gelungen Einstand für Westendorfs neuen Trainer Dietmar Fuhrmann. David Körner glich per Elfmeter aus (25.) und brachte den VfL auch in der 71. Minute in Führung. Fabian Schmidt traf in der Nachspielzeit der hektischen Partie zum Endstand.

David Wörle trifft zweimal in einer Minute

SV Adelsried - SV Wörleschwang 1:2 (0:1). Bereits am vergangenen Mittwoch setzte sich der Kreisklassen-Aufsteiger beim A-Klassisten durch. Matthias Mödinger (8.) und Miroslav Jamrich (68.) erzielten die Tore für den SVW. Der Anschlusstreffer durch einen von Tobias Korsten verwandelten Elfmeter fiel erst in der Schlussminute.

Endlich wieder Wettkampf! Aufs Kreuz gelegt hat dabei der A-Klassist SV Gessertshausen den Kreisklassisten TSV Ustersbach. Moritz Kugelmann demonstriert das hier gegen Simon Stiegler. Foto: K. Tautz

SV Reinhartshausen - SSV Margertshausen 0:2 (0:2). Daniel Hafner brachte schon in Halbzeit eins den SSV mit 2:0 in Führung. Nach dem Wechsel hielt die spielerische Überlegenheit der Grün-Weißen an, aber zu bemängeln war die sehr schlechte Chancenverwertung in der zweiten Hälfte. Höhepunkt: ein leichtfertig verschossener Strafstoß. (id)

SV Gablingen - TSV Steppach 5:0 (1:0). Gablingen zeigte auch gegen den Kreisklassisten seine Klasse und setzte sich im Endspurt deutlich durch. Stefan Schnurrer (37.), Daniel Grmoja (63.), Marco Baur (73. und 78.) sowie Patrick Hoffmann (90.) trafen für den A-Klassisten.

TSV Diedorf - TSV Walkertshofen 7:1 (4:0). Souverän löste der TSV Diedorf seine Pokalaufgabe. Bereits zur Pause hatten Maximilian Mayer (20.), Benedikt Wellkampf (25./Elfmeter), Tobias Janetschek (33./Elfmeter) und Andre Köllmer einen 4:0-Vorsprung herausgeschossen. Nach dem Wechsel erhöhten Stefan Micheler (47.), Janetschek (57.) und Mayer (76.) auf 7:0, ehe die Gäste zum Ehrentreffer kamen.

SV Gessertshausen - TSV Ustersbach 1:0 (0:0). In einem über weite Strecken ausgeglichenen Derby vor über 100 Zuschauern standen beide Mannschaften in der Defensive gut und ließen im ersten Durchgang nur wenige Torchancen zu. Nach der Halbzeit hätte Ustersbach in Führung gehen können, SVG-Torhüter Ferdinand Ströhl hielt jedoch die Null fest. Es dauerte bis zur 78. Minute, ehe Spielertrainer Christoph Wagemann den Ball in der gegnerischen Hälfte eroberte, sich allein vor dem Torhüter befand und diesem keine Chance ließ. Auch wenn die Gäste noch einmal alles versuchten, wollte ihnen kein Treffer mehr gelingen. (chk-)

SV Ottmarshausen - CSC Batzenhofen 5:1 (1:0). In der ersten Hälfte der ersten Halbzeit dominierte der SVO und gingen durch Marco Spengler (13.) in Führung. Anschließend verlor die Heimelf den Faden, so dass die Gäste besser ins Spiel kamen. In der zweiten Hälfte fanden die Ottmarshauser zu ihrem Spiel zurück und erhöhten den Druck. Belohnt wurden sie durch den weiteren Treffer von Marco Spengler (60.) und den Hattrick durch Benjamin Keller (62., 82. und 87.). Den Ehrentreffer erzielte Ernad Curan zum 3:1. (uma)

SV Achsheim - TSV Lützelburg 2:0 (1:0). Simon Bittner und Julien Jaremkow trafen für den A-Klassisten bei der Pokal-Überraschung gegen den Kreisklassisten.

Hainhofener SV - SpVgg Westheim 6:8 (3:3) nach Elfmeterschießen. Nach 60, 70 Minuten ging dem Kreisligisten, der zu diesem Zeitpunkt durch Treffer von Thomas Hanselka (21.), Tim Gruber (39.) und Leon Theiß (54.) bei einem gegentor von Giuseppe Carangelo (53.) 3:1 führte, die Luft aus. Hainhofen kam durch zwei Treffer von Roman Prinz (84. und 90.+5) mit dem Schlusspfiff zum Ausgleich, nachdem Westheim zuvor noch einen Elfmeter verschossen hatte. Im Elfmeterschießen trafen dann mit Noah Waschkut, Lukas Raunft, Benjamin Walter, Marcel Bickmann und Lukas Huber aber alle Westheimer. Auf Hainhofener Seite waren Elias Luitgart, Lukas Wirth und Lukas Gruber erfolgreich.

SV Nordendorf - SV Erlingen 0:4 (0:2). Keine Mühe hatte der SVE im A-Klassen-Duell. Samuel Jung, Patrick Wagner, Jan Blochum und Manuel Schuster waren die Torschützen.

TSV Welden - SV Bonstetten 6:0 (3:0). Benedikt Käsmayr (2), Michal Durica, Julian Liepert und Dennis Bader sorgten für den klaren Sieg des Kreisklassisten gegen den B-Klassisten, der durch Maximilian Hanselka ein Eigentor beisteuerte.