Dinkelscherbens Revanche für kleinen Makel

Plus Der TSV Dinkelscherben bleibt Primus und siegt beim SSV Anhausen mit 4:0 - und nimmt damit Revanche für seine bislang einzige Niederlage

Der TSV Dinkelscherben ist in der Fußball-Kreisliga-Augsburg nicht zu stoppen und siegte auch beim SSV Anhausen mit 4.0. Derweil gelang der SpVgg Westheim mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Kissinger SC eine kleine Überraschung. Der TSV Zusmarshausen unterlag zuhause gegen Pfersee mit 2:3. Aufrund von Coronafällen beim FC Emersacker wurde die Partie beim TSV Neusäß verlegt.