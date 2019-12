vor 22 Min.

Meitingen entscheidet die Rutschpartie

Landkreisderby beim TSV Neusäß mit 30:27 gewonnen

Die Handballer des TSV Meitingen haben das Landkreisderby der Bezirksliga beim TSV Neusäß mit 30:27 (13:9) für sich entschieden. Sie ließen sich bei der Rutschpartie auf dem glatten Boden nicht aufs Glatteis führen.

Neusäß startete gut und legte gleich mal vor. In der ersten Viertelstunde bekam der Gast keinen wirklichen Zugriff in der Abwehr. Vor allem mit dem quirligen, wurfgewaltigen Linkshänder Florian Kullmann hatte man seine Mühe. Von 3:1 über ein 7:4 konnten sich die Hausherren auf 9:6 absetzen. Die Olmer-Sieben musste erst in die Gänge kommen. Hielt man sich in der Anfangsviertelstunde mit guten Einzelleistungen im Spiel, folgte dann eine klasse Mannschaftsleistung in allen Bereichen. Torhüter Max Kruchten war aus der Distanz nicht zu bezwingen, und in die Nahwurfzone wurde den Neusässer Angreifern der Zutritt verwehrt. Ein 7:0-Lauf drehte die Partie, und man konnte mit 9:13 beruhigt die Seiten wechseln.

Zur zweiten Hälfte schienen beide Abwehrreihen gefühlt in den Kabinen geblieben zu sein, und so ließ man die Torhüter sträflich allein. Nach der Führung zum 13:18 mussten die Gäste aber sechs Minuten in Unterzahl spielen. Diese Überzahlsituationen nutzte die Heimmannschaft, um wieder ins Spiel zu finden (18:20). Jetzt war es wieder ein offener Schlagabtausch.

Bei Neusäß lag alles an Florian Kullmann

Bei Meitingen verteilte sich aber die Last auf viele Schultern, während bei Neusäß Florian Kullmann alle Entscheidungen treffen musste. Das Momentum war zwar zu den Hausherren gewechselt, aber der Ausgleich wollte ihnen nicht gelingen. Sehr schöne Einzelleistungen von Simon Keller und Moritz Nowak hielten die Führung fest. Bei 25:26 entschied dann Philipp Lux, der beste Feldtorschütze, mit seinem neunten und zehnten Treffer, die Begegnung zugunsten der Meitinger. Die Drei-Tore-Führung hielt bis zum Ende. (co-)

TSV Meitingen: M. Kruchten; S. Keller (3), T. Keller (1/1), S. Michel (2), D. Engelhart, F. Ludl (5), M. Brandmayer (3), V. Eberle, P. Lux (10), D. Schwander (2), M. Nowak (4).

