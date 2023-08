Fußball

vor 34 Min.

Biberbach überrollt Emersacker - Bitteres Déjà-vu für Thierhaupten

Plus Der SCB macht in der Kreisklasse Nordwest das halbe Dutzend voll. Der SV Thierhaupten kassiert wie schon in der Vorwoche einen späten Nackenschlag.

Artikel anhören Shape

SV Gablingen, SC Biberbach und SpVgg Auerbach-Streitheim behalten auch am zweiten Spieltag eine weiße Weste und bleiben ungeschlagen an der Tabellenspitze in der Kreisklasse Nordwest. Einen guten Saisoneinstieg erwischte nun auch der TSV Leitershofen, der sein Spiel gegen die Dinkelscherber Reserve deutlich gewann. Das Heimspiel des VfR Foret gegen die SpVgg Bärenkeller wurde derweil abgesagt.

FC Langweid - SpVgg Auerbach 0:3 (0:1). In einem nicht hochklassigen Spiel holten die Gäste aus Auerbach in Langweid drei Punkte. Schon nach zehn Minuten gingen die Rottaler nach einer Unachtsamkeit der Langweider Abwehr durch Philip Hildensperger mit 1:0 in Führung. Danach waren 75 Minuten lang auf beiden Seiten Chancen Mangelware. Nachdem die Heimelf in der 86. Minute ihre größte Chance zum Ausgleich vergab, sorgten in der 90. Minute Christian Unger und in der 91. Minute Maximilian Stadler für den 0:3-Endstand. Zuschauer: 45. (fiem)





TSV Täfertingen - SV Thierhaupten 4:3 (2:1). Wie bereits in der Vorwoche traf der SVT in der Schlussminute durch Lukas Falk zum Ausgleich, nur um in der Nachspielzeit (90.+2) den entscheidenden Gegentreffer zu kassieren: Baris Kus traf im Anschluss an einen Eckball zum insgesamt doch verdienten Heimsieg. Der TSV legte einen Blitzstart hin und führte schnell mit 2:0 nach Toren von Kapitän Simon Weis (3.) und Davood Eshazagaei (8.). Spielertrainer Dominik Bröll verkürzte für die Gäste (31.). Nachdem Joker Arkli Malik (61.) auf 3:1 gestellt hatte, verpasste der TSV mehrfach den endgültigen Knock-Out, was sich beinahe rächen sollte: Erneut Bröll (85.) und Falk (90.) stellten zunächst auf remis, letztendlich aber vergebens. (kabö)





FC Emersacker- SC Biberbach 0:6 (0:3). Die Gäste ließen nichts anbrennen und lagen nach fünf Minuten durch Treffer von Martin Bader (1.) und Sebastian Sinniger (5.) bereits mit zwei Toren in Front. Mit einem weiteren Treffer von Lukas Huber (17.) ging es dann mit 3:0 aus Gästesicht in die Pause. Drei weitere Treffer erzielten die Biberbacher nach dem Seitenwechsel. Wiederum Sebastian Sinniger (63.) und zwei Mal Andre Ebert (68./87.) komplettierten die Torschützenliste. - Zuschauer: 80.





SV Gablingen - TSV Steppach 4:2 (3:1). Mit einer besseren Chancenverwertung konnte sich die Heimelf aus Gablingen am Ende durchsetzen. Bereits früh gingen die Hausherren durch Stefan Schnurrer in Führung (14.). Doch Steppach glich mit einem flachen Schuss in die rechte untere Ecke durch Felix Simon wieder aus (23.). Zwei Minuten später gab es die erneute Führung für den SV durch einen verwandelten Elfmeter von Marco Baur (25.). Kurz vor der Halbzeit erhöhte Elias Schmid noch auf eine beruhigende 3:1-Führung. Nach der Pause gab es wieder Chancen auf beiden Seiten, doch Gablingen nutzte seine als erstes. Nach einer Ecke erzielte Maximilian Krainik das 4:1 (62.). Durch Andreas Däublers Treffer gelang Steppach zwar nochmal der Anschluss (70.), aber die Gastgeber verlegten sich dann aufs Verteidigen des Vorsprungs und brachten diesen über die Zeit. (AZ)





TSV Leitershofen - TSV Dinkelscherben II 5:1 (3:0). Mit einem Heimsieg konnte der TSV Leitershofen nun auch in die Saison starten. Mit einem ungefährdeten Sieg gegen eine harmlose Dinkelscherber Reserve gibt es die ersten Punkte aufs Konto. Niklas Dewitz (16.) und Denis Kügle (23./28.) erzielten die Tore zur 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen aus Dinkelscherben ein Lebenszeichen. Elias Seibold erzielte den Anschlusstreffer (48.). Gegen Ende des Spiels legten Ben Raich (79.) und Bayram Gocevic (90.) noch die Tore zum 5:1-Endstand nach. - Zuschauer: 70 (AZ)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen