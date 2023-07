Die zweite Pokalrunde bringt die erste Blamage

Plus Bezirksligist FC Horgau scheidet bei einem Kreisklassisten aus. Große Kulisse beim Ortsderby zwischen Lützelburg und Gablingen.

Die zweite Totopokal-Runde im Kreis Augsburg brachte die erste Überraschung. Blamiert hat sich dabei der FC Horgau. Der Bezirksligist schied beim Kreisklassen-Aufsteiger SV Bergheim mit einer 1:2-Niederlage aus. Cosmos Aystetten (5:3 in Leitershofen) und der TSV Dinkelscherben (4:2 in Täfertingen) kamen ihren Pflichtaufgaben nach. 250 Zuschauer erlebten das Gablinger Ortsderby, das der SV Gablingen beim TSV Lützelburg mit 4:3 gewann.