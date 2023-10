Fußball

14.10.2023

Ein Wiedersehen nach 500 Tagen

Plus Der TSV Dinkelscherben hat gegen den TSV Babenhausen einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte gefeiert.

Welch ein Zufall! Exakt 500 Tage ist es her, als der TSV Dinkelscherben letztmals auf den Gegner am heutigen Samstag, den TSV Babenhausen, traf. Im entscheidenden Relegationsspiel setzten sich die Lila-Weißen vor fast 800 Zuschauern in Wiesenbach mit 3:1 durch und feierten am 1. Juni 2022 die lang ersehnte Rückkehr in die Bezirksliga.

„Viele Spieler verbinden mit diesem Tag ihren größten Erfolg als Fußballer, deshalb freuen wir uns auf das Wiedersehen“, sagt Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel. Nach einjähriger Abstinenz ist nun auch Babenhausen wieder zurück in der Bezirksliga, die Mannschaft um Torjäger Fatih Ademi (40 Tore in der Vorsaison) schloss die vergangene Spielzeit in der Kreisliga Allgäu Mitte als Tabellenerster (62 Punkte) ab. Nach zwölf Spieltagen liegt der Aufsteiger aktuell auf Platz zehn, vier Zähler hinter der Kaiserberg-Elf, der zuletzt ein 4:2-Heimsieg gegen Heimertingen gelang. Von einer „geteilten Tabelle“ spricht deshalb auch TSV-Coach Finkel, der auswärts in Babenhausen unbedingt punkten will. „Bei einem Sieg würden wir weiter in der oberen Hälfte mitschwimmen“, so der 45-Jährige. Wie schon gegen Heimertingen, als Hakan Avci nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung für die Vorentscheidung zum 4:2 sorgte, können die Lila-Weißen auch diesmal auf eine breit besetzte und spielstarke Bank setzen. „Das macht uns stark“, bekräftigt Finkel, der bis auf die bekannten Langzeitverletzten derzeit kaum Ausfälle zu beklagen hat.

