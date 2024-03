Ein zähes Ringen um Punkte

Plus Der TSV Zusmarshausen setzt sich im Derby gegen den SV Ottmarshausen mit 1:0 durch. Im Kellerduell behält der TSV Neusäß beim TSV Diedorf die Oberhand. Westheim punktet in Kissing.

Mit einem mühevollen 1:0-Sieg gegen den SV Ottmarshausen hat der TSV Zusmarshausen Rang zwei in der Kreisliga Augsburg verteidigt. Im Kellerduell setzte sich der TSV Neusäß mit 2:1 beim TSV Diedorf durch. Welden unterlag Spitzenreiter FC Königsbrunn nur knapp mit 1:2.