06.11.2023

Gersthofens Zweite lässt nicht locker

Plus Nach 2:1-Sieg in Ellgau ist der TSV Gersthofen II zwei Punkte an Spitzenreiter SV Erlingen dran, der in Batzenhofen patzt.

In der Fußball-A-Klasse-Nordwest konnte sich der SV Bonstetten über einen späten 3:2-Siegtreffer über den TSV Herbertshofen freuen. Derweil entführte der VfL Westendorf beim SV Wörleschwang mit einem 3:1-Auswärtserfolg alle drei Zähler.

FC Horgau II - SG SV Adelsried/ TSV Welden II 1:1 (1:0). Auch gegen den Vorletzten kommen die Feistle-Schützlinge nicht über ein 1:1 hinaus. Es dauerte bis zur 21. Minute, ehe Felix Peter nach einem schönen Zuspiel von Simon Blochum das 1:0 erzielte. Der im Tor agierende Leon Rößle musste ein ums andere Mal seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Nach einer Ampelkarte für Christan Herr (82.) waren die Kleeblätter bloß noch zu Zehnt und es kam, wie es kommen musste. Florian Gemader glich zwei Minuten vor Ende aus. - Zuschauer: 30. (juch)

TSV Lützelburg - TSV Diedorf II 1:3 (1:1). Ihren ersten Saison-Dreier holte die Zweitvertretung aus Diedorf nicht unverdient. Florian Kamissek brachte die Lützelburger per Freistoß in Führung (22.). Noch vor dem Seitenwechsel glich Moritz Sommer zum 1:1 aus. Ein direkt verwandelter Eckball von Julian Denk brachte die Wende (47.). Wütende Angriffe der Lützelburger blieben ohne Erfolg, jedoch nutze Depiro Hamid einen Konter zum 1:3-Endstand (78.). – Zuschauer: 55. (bph)

TSV Zusmarshausen II - SV Achsheim 5:1 (3:1). Einen mental wichtigen Sieg und Befreiungsschlag landeten die Steinle-Schützlinge. Trotz des frühen Rückstandes (Darius Colciar)ließen sich die Grün-Weißen nicht verunsichern und schossen bereits zur Halbzeit durch Samuel Micheler (12./45.) und Youngster Daniel Zech (36.) eine beruhigende 3:1-Führung heraus. Im zweiten Durchgang sorgten dann Ahmad Bidaa (73.) und Ali Almamoori (90.) für den Kantersieg. – Zuschauer: 50. (nff)

SV Bonstetten - TSV Herbertshofen 3:2 (2:1). Bei böigem Wind hatten beide Teams mehr mit der Witterung, als dem Gegner zu kämpfen. Klare Torchancen waren deshalb Mangelware. Eine davon nutzte Christian Angstenberger (20.) zum 1:0. Die Freude dauerte aber nicht allzu lange, Lucas Baricic (26.) traf mit einem unhaltbaren Schuss in den Winkel. Nach dem Wechsel brachte Christan Angstenberger den SVB wieder in Front (55.). Nach Abstimmungsproblemen war Nils Güttner (68.) der lachende Dritte – 2:2. Der letzte Eckball brachte dann den vielumjubelten Siegtreffer durch Vasile Adragai (89.). - Zuschauer: 60. (mies)

(0:2). Gersthofen war von Beginn an spielbestimmend, ohne zu Tormöglichkeiten zu kommen. Erst durch zwei große Fehler der Ellgauer Hintermannschaft konnten die Gäste durch einen Freistoß von Daniele Martire (23.) und per Abstauber durch Rafael Klotz (33.) mit einer 0:2-Führung in die Pause gehen. Die zweite Halbzeit konnte Ellgau ausgeglichen gestalten und kam in der 54. Minute zum Anschlusstreffer durch Oliver Reißner. Danach gab es auf beiden Seiten mehrere Großchancen, die keiner für sich nutzen konnte. – Zuschauer: 70. (dolli)

