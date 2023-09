Fußball-Nachlese

18:28 Uhr

Bei welchem Verein es eine Torgarantie gibt

Plus Wenn der Bezirksligist antritt, ist meist mit einer Torflut zu rechnen. TSV Gersthofen und FC Horgau mit drei Siegen in Folge auf der Überholspur.

Ozapft is! So hieß es nicht nur beim Münchner Oktoberfest, sondern auch beim Neusässer Volksfest. Und während im Zelt die Musik spielte, mühten sich in der Schießbude des Lohwaldstadion der TSV Neusäß und der TSV Zusmarshausen vergeblich, einen Treffer anzubringen. Die Gastgeber rangen dem Favoriten mit einen torlosen Unentschieden einen Punkt ab.

Zusmarshausen hatte zwar viel mehr Ballbesitz, konnte jedoch den entscheidenden Treffer nicht anbringen. Umso mehr freute sich Neusäß’ Sportlicher Leiter Klaus Raßhofer: „Ein großes Kompliment an unsere Mannschaft. Das war definitiv eine absolute Top-Leistung. Wir haben in den 90 Minuten so gut wie gar nichts zugelassen. Sicherlich war der Gegner optisch überlegen und hatte öfters den Ball, wurde aber nie richtig gefährlich. Im Gegenteil, mit ein bisschen Glück nutzen wir unsere gute Torchance. Aber das wäre dem Guten wohl zu viel gewesen“, befand er das Unentschieden voll in Ordnung.

