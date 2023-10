Fußball-Nachlese

17.10.2023

Bruderduell in der Bezirksliga

Plus Im Derby FC Stätzling – TSV Gersthofen stehen sich Fabian und Manuel Rosner zum ersten Mal in einem Punktspiel gegenüber. Aystetten stürzt von der Spitze.

Ja ist denn heut’ schon Halbzeit? Nein, noch sind in den Bezirksligen zwei Spieltage der Vorrunde zu absolvieren, doch im Norden steht der TSV Wertingen nach dem 3:1-Erfolg beim FC Günzburg schon als inoffizieller Herbstmeister fest. Die Verfolgung aufgenommen hat der TSV Meitingen. Zwar beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter satte zehn Punkte, doch mit fünf Siegen in Folge sind die Lechtaler mittlerweile mitten im Rennen um den Relegationsplatz. Und da könnte man am kommenden Wochenende im Falle eines weiteren Erfolges im Verfolgerduell gegen den FC Stätzling mit dem Gegner gleichziehen und auf Platz zwei springen.

Die Stätzlinger haben sich zuletzt gegen den TSV Gersthofen knapp mit 1:0 durchgesetzt. Dabei triumphierte Fabian Rosner (19) im Tor des FC Stätzling gegen seinen Bruder Manuel Rosner (22), der beim TSV Gersthofen die rechte Außenbahn bearbeitet. Zuletzt gab dieses Bruderduell, als Manuel mit der D-Jugend des FC Königsbrunn gegen seinen Bruder Fabian antrat, der im jüngeren Jahrgang des FC Augsburg das Tor hütete. Im Aktivenbereich war es eine Premiere für die beiden Rosner-Jungs, die beide Lehramt für Mathematik und Sport studieren. Beim Treffen der Erstsemester in der vergangenen Woche saßen einige Stätzlinger und Gersthofer Spieler noch lange zusammen. „Wir haben uns ganz emotionsneutral an der Mittellinie postiert“, sagt Vater Manfred Rosner, der mit seiner Frau Ute, die als Übungsleiterin beim TSV Gersthofen tätig ist, jedes Spiel seiner Söhne verfolgt. Das Ergebnis bezeichnet er als verdient – nicht nur weil im Rosnerschen Partykeller in Langweid des Öfteren Stätzlinger Spieler anzutreffen sind: „Stätzling hatte mehr Chancen.“

