Nicht alle Generalproben sind geglückt

Plus Während der TSV Meitingen, der TSV Welden und der TSV Diedorf erfolgreich waren, musste der SV Ottmarshausen einen Rückschlag hinnehmen. Ein Spieler schießt den TSV Lützelburg mit Dreierpack zum Sieg.

Die Generalprobe ist geglückt. Nach dem 3:0 gegen den Kissinger SC startet der TSV Meitingen mit drei Siegen und einem Unentschieden in die verbleibenden Spiele der Bezirksliga Nord. Auch für die Kreisligisten TSV Welden, TSV Diedorf und SV Ottmarshausen stand der letzte Test auf dem Programm.

SV Nordendorf - DJK Göggingen II 1:5