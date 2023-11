Fußball

24.11.2023

„Schlimmer, als die Blamage gegen Österreich“

Plus Beim TSV Gersthofen hat man an das Hinspiel beim FC Horgau keine guten Erinnerungen. Das Derby zum Jahresende soll auf jeden Fall gespielt werden und ist Premiere für die neue Abteilungsleitung.

Von Julian Christ und Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Nord, dem letzten vor der Winterpause, treffen mit dem TSV Gersthofen und dem FC Horgau am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) zwei Mannschaften aufeinander, die keinen wirklichen Trends folgen. Beim TSV Gersthofen wechselte in den letzten fünf Spielen ein Ausgang aus Sieg und Niederlage munter ab, während der FC Horgau aus seinen letzten fünf Partien acht Punkte holte und nach schweren Wochen wieder besser performte.

Zuletzt trafen die Kleeblätter auf die Gäste aus Neuburg, mit denen man sich auf ein 1:1-Unentschieden einigen konnte. In der Defensivarbeit hat man dabei wieder einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Trainer Schmid lobt seine Defenisvabteilung als „fleißig und engagiert“ über volle 90 Spielminuten, so dass wenig bis nichts zugelassen wurde. Gegen den FC Günzburg und auch den TSV Hollenbach stand man noch vor durchaus größeren Löchern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen