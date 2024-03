SSV Anhausen jubelt im Diedorfer Ortsderby

Das Schlusslicht der Kreisliga Augsburg zieht den Gemeinderivalen TSV Diedorf tief mit in den Abstiegssumpf. SSV Ottmarshausen gelingt ein Überraschungscoup gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer.

Nun ist es passiert: Erstmals in dieser Saison und übergreifend seit einem Jahr musste der Meisterfavorit FC Königsbrunn drei Punkte dem Gegner überlassen. Dafür sorgte der SV Ottmarshausen, der wieder einmal seine berüchtigte Heimstärke auspackte. Darauf setzt man auch beim SSV Anhausen, der den Lokalrivalen TSV Diedorf durch einen 3.2-Sieg mit in den Abstiegsstrudel riss. Böse Schlappen gab es für die SpVgg Westheim (0:6 gegen Langerringen) und den TSV Welden (1:4 gegen Hiltenfingen). Der TSV Zusmarshausen (4:2 in Kleinaitingen) darf nach der Königsbrunner Niederlage wieder von Platz eins träumen.

TSV Welden - ASV Hiltenfingen 1:4 (1:2). Stimmungsdämpfer für den TSV Welden . Wohl schon in Gedanken an die abendliche Skihaserl-Party kassierte der Aufsteiger eine empfindliche Heimniederlage. Dabei hatte der TSV einen Auftakt nach Maß. Michal Durica traf in der dritten Minute zum 1:0. Noch vor der Paus drehten David Schmid (26.) und Lukas Kirchenbaur (37.) den Spieß um. David Schmid (53.) und Maximilian Ott (84.) besiegelten die Niederlage der Völk-Schützlinge endgültig. – Zuschauer: 45. (AZ)

SV Ottmarshausen – FC Königsbrunn 3:0 (2:0). Dank höchster Effizienz im Angriff und einer konzentrierten Verteidigungsleistung gelang dem SVO ein Coup gegen den Tabellenführer. Die Heimelf fand im Gegensatz zu den Gästen sofort ins Spiel und belohnte sich in der 16. Minute mit dem Führungstreffer durch Lukas Stohr nach einer Kopfballvorlage durch Franz Sielemann . Anschließend drängte der FCK auf den Ausgleich, scheiterte jedoch entweder am Pfosten (20.) oder an Tobias Kastenhuber , der einen Freistoß aus dem Winkel fischte (40.). Marco Spengler machte es im Gegenzug besser, als er die Kugel an dem herausgelaufenen und dabei gestürzten Torwart der Gäste aus 20 Metern vorbei eiskalt ins Tor schob (45.). In der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Spiel mehr in die Hälfte des SVO . An der bestens organisierten Verteidigung biss sich der FCK die Zähne aus. Marco Spengler , sorgte für das 3:0 (90.). Nachdem er sich in einem Solo gegen zwei Königsbrunner ab der Mittellinie durchgesetzt hatte, lupfte er den Ball am Strafraum angekommen über den Torhüter. – Zuschauer: 80. (uma)

SpVgg Westheim – SpVgg Lagerlechfeld 0:6 (0:2). Bei mäßigem Wetter starteten die Gäste auf dem Kobel schwungvoll und konnten bereits in der 6. Minute durch Marius Heißerer in Führung gehen. Danach flachte das Spiel etwas ab, bevor Lagerlechfeld kurz vor der Pause durch Daniel Raffler auf 2:0 erhöhte. In der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste klar und konnten durch Raffler (55.), Kergel (71.), Bitter (76.) und Lex (86.) auf 6:0 stellen. Alles in allem ein verdienter Auswärtssieg für Lagerlechfeld . - Zuschauer: 80. (ebbe-)

SSV Anhausen - TSV Diedorf 3:2 (1:0). Das Lokalderby hatte alles was das Fußballerherz begehrt - spielerische und kämpferische Höhepunkte, wechselnde Führungen und Dramatik bis zum Schluss. Letztlich hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich und halten den Hoffnungsfunken auf dem Klassenerhalt am Glimmen, während auch die Gäste nach der dritten Niederlage in Folge voll im Abstiegsstrudel sind. Im ersten Durchgang war Diedorf feldüberlegen, ohne wirklich gefährlich zu sein. Der SSV war mit Kontern hingegen stets gefährlich. Einen davon nutzte Raphael Schimunek zum 1:0 (24.). Kurz darauf vergab Jakob Stika eine sehr gute Möglichkeit zum 2:0. Nach dem Wechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Christian Miller hatte die große Chance zur Vorentscheidung, setzte die Kugel jedoch knapp neben das Gehäuse. Eine Viertelstunde vor Schluss schien die Partie doch noch zugunsten der Gäste zu kippen. Mit einem Doppelpack stellte Alexander Galis etwas überraschend auf 1:2 (74./75.). Anhausen gab jedoch nicht auf und kam durch Alexander Micheler zum 2:2 (86.). Das war noch nicht das Ende - nach einem Freistoß erkannte der Schiedsrichter auf Handspiel im Diedorfer Strafraum. Den fälligen Elfer verwandelte Raphael Schimunek kalt wie eine Hundeschnauze zum entscheidenden 3:2 (88.). – Zuschauer: 150. (zer)

Kissinger SC - TSV Neusäß 2:0 (0:0). Bis zur 73. Minute hielt der TSV Neusäß beim Bezirksliga-Absteiger ein torloses Unentschieden. Dann traf Roman Große zum 1:0. In der 90. Minute machte der Kissinger Torjäger Große mit dem 2:0 dann endgültig den Deckel drauf. - Zuschauer: 50