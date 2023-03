Plus Gelungene Generalprobe des SV Cosmos Aystetten beim TSV Aindling.

Eine gelungene Generalprobe legte der SV Cosmos Aystetten auf den Rasen. Die Schützlinge von Trainer Ivan Konjevic gewannen in einem Testspiel mit Zeitstrafe und Roter Karte beim TSV Aindling mit 2:1. Weniger erfolgreich war der letzte Test für die Bezirksligisten FC Horgau und TSV Meitingen.