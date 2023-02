TSV Gersthofen: Die Generalprobe vor der Generalprobe ist geglückt

Plus Landesligist TSV Gersthofen spielt Unentschieden beim Bayernligisten. Beim SV Cosmos Aystetten überzeugt ein Neuzugang.

Der TSV Gersthofen hat die Generalprobe vor der Generalprobe am kommenden Samstag im Bayerischen Verbandspokal gemeistert. In den beiden letzten Testspielen kam der Landesligist zu einem 2:2-Unentschieden beim Bayernligisten FC Gundelfingen und zu einem 1:0-Sieg gegen den SV Wörnitzstein. Kräftig auf die Mütze gab es für den FC Horgau beim 1:5 gegen den Kissinger SC und beim 0:5 gegen die SpVgg Lagerlechfeld. Beim 7:0 des SV Cosmos Aystetten gegen den ASV Hiltenfingen konnten sich gleich drei Doppelpacker auszeichnen.