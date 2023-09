TSV Leitershofen fegt Emersacker von der Alm

Plus TSV feiert einen 8:1-Kantersieg. Tolle Kulissen bei den Derbys in Täfertingen und Gablingen.

Die SpVgg Auerbach behauptete sich im Spitzenspiel der Kreisklasse Nordwest beim TSV Ustersbach durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1. Ohne Punktverlust bleibt weiter der Aufsteiger SC Biberbach (2:0 beim VfR Foret). Vor 180 Zuschauern gewann der SV Gablingen gegen den FC Langweid mit 4:3. Im Kellerderby zwischen dem SV Thierhaupten und dem TSV Steppach gab es ein 2:2–Unentschieden.