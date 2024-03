Fußball

Zusammenhalten ist im Abstiegskampf gefragt

Plus AL-Frühjahrscheck: In der Kreisliga Augsburg kämpft die Hälfte der Mannschaften gegen den Abstieg. Nur der TSV Zusmarshausen und der SSV Anhausen haben andere Ziele. Wie die Prognosen aussehen.

Von Oliver Reiser

Vier von sieben Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der AZ Augsburger Land nehmen am Wochenende in der Kreisliga Augsburg wieder den Spielbetrieb auf. Höchste Zeit, um allen in unserem traditionellen Frühjahrscheck auf den Zahn zu fühlen. Bis auf den TSV Zusmarshausen, der als Tabellenzweiter überwintert hat, und das abgeschlagene Schlusslicht SSV Anhausen sind alle in den Abstiegskampf involviert, der über die Hälfte der Liga in Atem hält. Der SV Ottmarshausen, die SpVgg Westheim, der SV Welden, der TSV Neusäß und der TSV Diedorf haben allesamt 18 Punkte auf dem Konto – wobei Diedorf damit den ersten Relegationsplatz belegt.

Und der bedeutet Alarmstufe rot. Denn neben zwei Direktabsteigern gibt es dieses Jahr zwei Releganten. Die Tabellenvierzehnten der Kreisligen Augsburg und Ost ermitteln in einem Spiel den fünften Absteiger. Der Sieger spielt mit den 13. der Kreisligen Augsburg und Ost und mit den Tabellenzweiten der Kreisklassen um die weiteren freien Plätze in den Kreisligen. Das wird wohl ein Hauen und Stechen bis zum letzten Spieltag.

