Aystetten will auch mal für die Galerie spielen

Plus Der SV Cosmos Aystetten will die Aufgabe bei der schwäbischen Endrunde spielerisch angehen und Spaß haben.

Als Spitzenreiter der Bezirksliga Süd geht der SV Cosmos Aystetten zusammen mit den zweiten Landkreis-Vertreter, dem Landesligisten TSV Bobingen, als einer Favoriten an den Start bei der Endrunde zur schwäbischen Meisterschaft im Hallenfußball. Um 12.30 Uhr wird in der Günzburger Rebayhalle das erste Match angepfiffen.

„Wir brauchen uns nicht zu verstecken“, will Cosmos-Spielertrainer Patrick Wurm nicht von einer Favoritenrolle sprechen. „Das Teilnehmerfeld ist schwierig einzuschätzen. In der Halle ist die Spielweise ganz anders, es gelten andere Regeln“, weiß der 32-Jährige genau, dass die Klassenzugehörigkeit nicht unbedingt der Maßstab ist.