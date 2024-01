Gastgeber Aystetten lassen sich nicht aufhalten

Plus Bezirksligist SV Cosmos Aystetten gewinnt sein eigenes Turnier um den erstmals ausgetragenen Sparkassen-Cup. Es wurde mit Bandes und großen Toren gekickt.

Gastgeber SV Cosmos Aystetten hat das eigene Turnier um den erstmals ausgespielten Sparkassen-Cup gewonnen, das im altbewährten Hallenfußball ausgetragen wurde. Im Endspiel besiegte der Augsburger Kreismeister den Meister des Landkreises Aichach/ Friedberg, den SV Mering mit 3:1.

Durch die Absagen des TSV Gersthofen und des FC Stätzling war das Niveau sehr überschaubar. Es dauerte auch ziemlich lange, bis die Mannschaften sich wieder an die Bande gewöhnt hatten. Dann fielen allerdings reichlich Tore.