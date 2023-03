14 Treffer reichen der SG Gersthofen nicht zum Sieg

Warum sich die Hoffnungen der Handball-Teams der SG 1871 Augsburg/Gersthofen nicht erfüllt haben.

Deutlich mehr erhofft hatten sich die Teams der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen vom ersten Handballwochenende nach der etwas längeren Faschingspause. Während die Damen vom TSV Göggingen II nur einen Punkt mit an den Lech bringen konnten, verspielten sich die Männer aufgrund eines Leistungseinbruches in Hälfte zwei beim TSV Friedberg II den Sieg und damit wichtige Punkte gegen einen direkten Tabellennachbarn.

Gegen Friedberg hatten die Mannen um Coach Schmölz das Hinspiel mit 30:22 in eigener Halle gewinnen können. Dass sich die Herzogstädter revanchieren wollten, zeigte das junge und dynamische Team von der ersten Spielminute an.

Markus Walter steuert 14 Tore bei

Kein Wunder also, dass es bereits in Hälfte eins viele Zeitstrafen hagelte. Im Angriff konnte die SG ihre körperliche Überlegenheit dennoch oftmals gewinnbringend ausspielen und glänzte das ein oder andere Mal mit guten Einzelaktionen und Kreisanspielen. Erfolgsgarant an diesem Tag war Shooter Markus Walter, der aus dem Spielgeschehen und routiniert von der Sieben-Meter-Linie ganze 14 der gesamt 29 Treffer beisteuern konnte. Das Spiel kippte nie entscheidend, keines der Teams konnte sich bedeutend absetzen und so ging es mit einem hauchdünnen 14:15-Rückstand in die Pause.

Mit deutlich mehr Elan und Willen kamen dann allerdings die Friedberger aus der Kabine und konnten mit einem Vier-Tore-Lauf in die zweite Hälfte starten, während die SG es nicht schaffte, auch nur einen Treffer in fünf Minuten zu erzielen. Mit dem 18:26 (44.) war die Vorentscheidung gefallen. Die SG musste sich im Endeffekt einen Ticken zu deutlich mit 29:25 geschlagen geben.

Am 11. März wartet das nächste Heimspiel auf die Tiger. Dann geht es gegen den TSV Aichach. Hier will man es besser machen als im Hinspiel, wo man mit einer herben 22:35-Niederlage nach Hause geschickt wurde. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Halle am Meierweg.

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Wiedemann/Späth (beide Tor), Kranz, Koppe, Lindloff (3), Eisen (1), Manuel Walter (1), Kastner (1), Nachbaur (4), Schmölz (4), Markus Walter (14/7), Reisner (1).

Frauen bleiben trotz Unentschieden Spitzenreiter

Mit dem Ziel, den deutlichen Sieg aus dem Hinspiel gegen den TSV Göggingen II zu wiederholen, waren die Damen angetreten. Doch das gelang nur bedingt. Insgesamt ist das Kassieren von 19 Toren an sich völlig in Ordnung. Das deutlichere Defizit war tatsächlich im Angriff der SGlerinnen zu sehen, wo nur Anne Päckert mit sechs Treffern überzeugen konnte. So musste man sich am Ende mit einem 19:19 begnügen. Nun bleibt es für die Damen an der Tabellenspitze unnötig eng. Verfolger Aichach ist mit einer Partie mehr auf dem Punktekonto noch gefährlich nahe an die SG herangerutscht. Das Ziel bleibt allerdings bestehen: Meister der Bezirksklasse Schwaben zu werden. (AL)