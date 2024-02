Landkreisderby lange auf Augenhöhe

Warum die SG 1871 Augsburg/Gersthofen dem TSV Bobingen doch deutlich unterliegt.

Gelegenheit zur Wiedergutmachung haben die Handballer der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen, wenn sie am Samstag um 19.30 Uhr den TSV Haunstetten II in der Sporthalle am Meierweg erwarten. Zuletzt gab es nämlich im Landkreisderby der Bezirksoberliga eine 25:32-Niederlage beim TSV Bobingen.

Beide Mannschaften begegneten sich lange Zeit auf Augenhöhe. Erst Mitte der zweiten Halbzeit konnte sich Bobingen beim 19:17 durch eine 5:0-Serie absetzen. Diesen Rückstand konnten die Gersthofer, die insgesamt fünf Siebenmeter verschossen, trotz großem Kampf nicht mehr aufholen. (AZ)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Wiedemann, Müller (Tor); Kranz, Koppe, Haunstetter (2), Kastner (3), Erhard, Markus Walter (5/3), Lindloff (4), Feistle (4), Schubert (3/3), Manuel Walter (4/1).