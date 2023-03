Handball

29.03.2023

SG 1871 Augsburg/Gersthofen feiert erfolgreichste Saison der Geschichte

Bereits einen Spieltag vor Saisonende sind die Handball-Frauen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen am Ziel. Die Meisterschaft in der Bezirksklasse und der Aufstieg in die Bezirksliga stehen fest.

Plus Die Frauen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen holen vorzeitig den Meistertitel. Die Männer sichern sich den Klassenerhalt.

Hinter der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen liegt die bisher erfolgreichste Spielzeit seit Bestehen der Handball-Spielgemeinschaft. Die Frauen holten sich den Meistertitel in der Bezirksklasse, die Männer beendeten die Saison in der Bezirksoberliga auf dem siebten Tabellenplatz. „Wir sind super stolz auf unsere aktiven Teams und ihre Leistung in dieser Saison. Es zeigt sich, dass das Projekt Spielgemeinschaft langfristig Früchte tragen wird. Die tollen Leistungen unserer Männer und Damen sollen auch Vorbild Leistungen für alle kleinen Jungen und Mädchen sein, die bei uns aktiv sind oder es möglicherweise werden wollen“, freut sich die Abteilungsleitung um Benjamin Koppe und Anne Päckert..

Endlich war es soweit: Die Damen der SG durften vor prall gefüllter Halle den wohl verdienten Meistertitel zelebrieren. Mit diesem Sieg gegen den TSV Haunstetten ist der Aufstieg in die Bezirksliga endgültig gesichert. Die Partie an sich hätte ein gerne etwas deutlicher ausfallen können, aber Sieg ist Sieg und Meisterjubel ist Meisterjubel!

